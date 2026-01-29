Τραγωδία στη Ρουμανία: Ελικόπτερο του ΕΚΑΒ και C-130 καθοδόν για επαναπατρισμό τραυματιών και σορών

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Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας απογειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Πέμπτης 29/1 το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ που θα επαναπατρίσει στην Ελλάδα τους δύο από τους τρεις τραυματίες της φονικής σύγκρουσης των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση που τους επιτρέπει να ταξιδέψουν στη χώρα μας.

Η πτήση για τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες. Oι δύο τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για εξετάσεις και νοσηλεία.

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση. Η απόφαση ελήφθη από τους Ρουμάνους γιατρούς, έπειτα από νέα μαγνητική τομογραφία, κατά την οποία διαπιστώθηκε κάποια επιπλοκή.

Επαναπατρισμός των σορών

Στην Ελλάδα με ειδική πτήση επαναπατρίζονται σήμερα Πέμπτη οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου. Η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.