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Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό - Αρκετοί τραυματίες
Ειδήσεις
13:12 - 09 Σεπ 2026

Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό - Αρκετοί τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια Ελβετία, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο 20 Minuten.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο, από την έκρηξη κατέρρευσε τμήμα του κτιρίου, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Στην περιοχή έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη των αρχών, με αστυνομικούς, πυροσβέστες και διασώστες να επιχειρούν στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ασθενοφόρα και ελικόπτερο διάσωσης, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλαιό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία, ή στις εγκαταστάσεις του νέου σταθμού που κατασκευάζεται ακριβώς δίπλα. Ο νέος σταθμός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

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