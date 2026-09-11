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Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας Nicușor Dan
Πολιτική
14:35 - 11 Σεπ 2026

Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας Nicușor Dan

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας Nicușor Dan, είχε την Παρασκευή (11/9) στο Βουκουρέστι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ρουμανίας και συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με έμφαση στις επενδύσεις, το εμπόριο, την ενέργεια και τις διασυνδέσεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν, επίσης, οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή οικονομία, η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικής βάσης της Ευρώπης, καθώς και η κινητοποίηση περισσότερων ευρωπαϊκών κεφαλαίων για επενδύσεις στην άμυνα, την ενέργεια και την τεχνολογία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Ρουμανία, δύο χώρες με ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης περισσότερο ανταγωνιστικής και ανθεκτικής, με μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις οικονομικές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η Ελλάδα και η Ρουμανία ως πυλώνες ανάπτυξης, ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 14:48
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