Quest: Οι νέοι μοχλοί ανάπτυξης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – ACS, άμυνα και επενδύσεις στο επίκεντρο

Σε νέα φάση περνά ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Quest, με την πληροφορική να παραμένει στην πρώτη γραμμή, αλλά με τον Όμιλο να διευρύνει σταδιακά το αποτύπωμά του σε νέους τομείς, ενώ παράλληλα προσαρμόζει το επενδυτικό του πλάνο και αναμένει κρίσιμες αποφάσεις για την ACS.

Πιο συγκεκριμένα, τη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και μια πιο επιλεκτική προσέγγιση στις επενδύσεις, περιέγραψε η διοίκηση της Quest Συμμετοχών κατά την ενημέρωση, την Πέμπτη 3/9 των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Quest Συμμετοχών Απόστολος Γεωργαντζής, η στρατηγική για το επόμενο διάστημα στηρίζεται σε πολλαπλούς άξονες και δη στην περαιτέρω ανάπτυξη της πληροφορικής και τη διεθνή της παρουσία, στη διεκδίκηση έργων στον αμυντικό τομέα, στην αξιοποίηση του ισχυρού ανεκτέλεστου, αλλά και στη διατήρηση της θετικής πορείας των εμπορικών δραστηριοτήτων. Την ίδια ώρα, το ύψος των επενδύσεων για το 2026 αναμένεται τελικά χαμηλότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό, ενώ κομβικής σημασίας για τη μελλοντική χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου είναι η απόφαση της GLS για την ACS.

Η εικόνα αυτή έρχεται μετά από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, κατά το οποίο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 9,8%, το EBITDA κατά 11,2% και τα καθαρά κέρδη κατά 25,2%, με την πληροφορική να αποτελεί τον βασικό κινητήρα και τις εμπορικές δραστηριότητες να προσφέρουν επίσης θετική συνεισφορά.

Η πληροφορική κρατά τον ρυθμό και ανοίγει νέες αγορές

Αναλυτικά, με βάση όσα ανέφερε η διοίκηση η ολοκλήρωση των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αντιμετωπίζεται από την Quest ως σημείο καμπής για την Uni Systems. Αντίθετα, η διοίκηση εκτιμά ότι ο κλάδος έχει πλέον διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει να αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς και το 2026.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, οι πωλήσεις της πληροφορικής ενισχύθηκαν κατά 21,1%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 32,9%. Για το σύνολο της χρήσης, η διοίκηση επανέλαβε την εκτίμησή της για διψήφια αύξηση των εσόδων, με την τάση του πρώτου εξαμήνου να αναμένεται να διατηρηθεί σε γενικές γραμμές και στο δεύτερο μισό του έτους.

Κρίσιμο «μαξιλάρι» για την επόμενη ημέρα αποτελεί το ανεκτέλεστο έργων, το οποίο ξεπερνά τα 650 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο που απλώνεται σε ορίζοντα τριών έως πέντε ετών και ανανεώνεται διαρκώς, καθώς νέα έργα προστίθενται ενώ άλλα ολοκληρώνονται.

Από την «ουρά» του Ταμείου Ανάκαμψης στα νέα έργα του Δημοσίου

Ο σχεδιασμός της Quest για την επόμενη φάση της Uni Systems δεν περιορίζεται στην ολοκλήρωση των έργων που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες είναι η λεγόμενη «ουρά» του Ταμείου Ανάκαμψης, κυρίως μέσω των υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και λειτουργίας των συστημάτων που έχουν ήδη παραδοθεί. Πρόκειται για δραστηριότητες που μπορούν να προσφέρουν πιο σταθερές και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων.

Παράλληλα, η διοίκηση προσβλέπει στη νέα γενιά έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική πηγή νέας ζήτησης τα επόμενα χρόνια.

Στο κάδρο έχει πλέον μπει δυναμικά και η άμυνα. Η κινητικότητα στον κλάδο αυξάνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εταιρείες του Ομίλου να συμμετέχουν ήδη σε νέα έργα. Η συνεισφορά τους στα οικονομικά μεγέθη αναμένεται να γίνει περισσότερο ορατή από το 2027.

Παράλληλα, η διεθνοποίηση της Uni Systems λειτουργεί ως ακόμη ένας παράγοντας διαφοροποίησης. Περίπου το 50% των εσόδων της πληροφορικής προέρχεται πλέον από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας την εξάρτηση από την εγχώρια αγορά και διευρύνοντας τη δεξαμενή νέων έργων.

Η διοίκηση εκτιμά επίσης ότι τα βελτιωμένα περιθώρια EBITDA μπορούν να διατηρηθούν και στο δεύτερο εξάμηνο, αν και η τελική επίδοση θα εξαρτηθεί από το μείγμα των έργων, την ποιότητά τους και την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεσή τους.

ACS: Στην τελική ευθεία η απόφαση της GLS

Το δεύτερο μεγάλο ανοιχτό μέτωπο για την Quest αφορά την ACS. Η απόφαση της GLS για το αν θα ασκήσει το δικαίωμά της να αποκτήσει και το υπόλοιπο 80% της εταιρείας αναμένεται έως το τέλος Οκτωβρίου.

Όπως ξεκαθάρισε ο διευθύνων σύμβουλος της Quest Συμμετοχών, Απόστολος Γεωργαντζής, η απόφαση βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στα χέρια της γερμανικής εταιρείας.

Εφόσον η GLS προχωρήσει στην εξαγορά, το τίμημα για το υπόλοιπο 80% εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα 300 εκατ. ευρώ, ποσό που θα ενίσχυε σημαντικά τη ρευστότητα της Quest και θα δημιουργούσε νέο περιθώριο για επενδύσεις ή και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Η διοίκηση δεν κρύβει ότι εξετάζει και τις δύο κατευθύνσεις. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μέρος των κεφαλαίων θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ ένα άλλο μέρος θα μπορούσε να επιστραφεί στους μετόχους.

Αντίθετα, εάν η GLS δεν ασκήσει το δικαίωμα αγοράς, η Quest είναι έτοιμη να επαναγοράσει το 20% που έχει ήδη μεταβιβάσει στη γερμανική εταιρεία, μάλιστα σε χαμηλότερη τιμή από εκείνη της αρχικής συναλλαγής.

Για τη διοίκηση, επομένως, τα δύο σενάρια δεν θεωρούνται κατ' ανάγκη αρνητικά. Η ACS συνεχίζει να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές, γεγονός που προσφέρει στην Quest σημαντική ευελιξία ανεξάρτητα από την τελική έκβαση.

Επενδύσεις 40-50 εκατ. ευρώ αντί 60 εκατ. ευρώ

Στο επενδυτικό μέτωπο, η Quest αναμένεται να κινηθεί τελικά χαμηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό για το 2026.

Το συνολικό Capex εκτιμάται πλέον στην περιοχή των 40-50 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού προϋπολογισμού περίπου 60 εκατ. ευρώ. Η προσαρμογή δεν συνδέεται με αλλαγή της επενδυτικής στρατηγικής, αλλά κυρίως με τη βραδύτερη υλοποίηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της ACS.

Στο πρώτο εξάμηνο είχαν ήδη πραγματοποιηθεί επενδύσεις περίπου 33 εκατ. ευρώ. Από αυτές, περί τα 28 εκατ. ευρώ αφορούσαν την επένδυση στη Fourlis και περίπου 3,5 εκατ. ευρώ την ACS.

Η διοίκηση, πάντως, διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων κινήσεων έως το τέλος της χρήσης, καθώς μέρος των επενδύσεων που είχαν ενταχθεί στον αρχικό προϋπολογισμό παραμένει υπό αξιολόγηση.

Fourlis: Στο μικροσκόπιο χωρίς άμεσο σχέδιο για μεγάλη αύξηση

Σημαντική θέση στον επενδυτικό χάρτη της Quest εξακολουθεί να κατέχει η Fourlis. Στις 30 Ιουνίου, η συμμετοχή του Ομίλου ανερχόταν σε 12,56%, με κόστος κτήσης 28,2 εκατ. ευρώ, ενώ έκτοτε το ποσοστό έχει αυξηθεί οριακά.

Ωστόσο, η διοίκηση δεν προτίθεται, στην παρούσα φάση, να προχωρήσει σε κάποια σημαντική αύξηση της συμμετοχής. Η θέση παραμένει υπό αξιολόγηση, χωρίς να αποκλείεται διαφορετική προσέγγιση στο μέλλον.

Την ίδια στιγμή, η Quest εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι σε σενάρια ευρύτερων εταιρικών συνδυασμών που θα μπορούσαν να συνδέσουν τη Fourlis με την Trade Estates και τη BriQ Properties. Μια τέτοια συζήτηση θεωρείται προς το παρόν πρόωρη, δεδομένου και του γεγονότος ότι η Quest παραμένει μέτοχος μειοψηφίας στη Fourlis.

Apple και κλιματισμός δίνουν ώθηση στο retail

Στις εμπορικές δραστηριότητες, η εικόνα παραμένει θετική, αν και η διοίκηση προετοιμάζεται για χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,8% και τα κέρδη προ φόρων κατά 15,4%. Καταλυτική ήταν η συμβολή του οικοσυστήματος της Apple, ενώ θετική επίδραση στην κερδοφορία είχε και η Μπενρουμπή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά παράλληλα η κυπριακή αγορά. Η iStorm διαθέτει πλέον 20 καταστήματα, εκ των οποίων 15 στην Ελλάδα και πέντε στην Κύπρο, με την τελευταία να ενισχύει σταδιακά τη στρατηγική της σημασία για τον Όμιλο.

Στο τρίτο τρίμηνο αναμένεται επιπλέον ενίσχυση από τον κλάδο του κλιματισμού, λόγω της εποχικότητας. Τα υψηλότερα μικτά περιθώρια της συγκεκριμένης δραστηριότητας συνέβαλαν ήδη στη βελτίωση της συνολικής εικόνας των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η Ρουμανία παραμένει το «αγκάθι»

Δεν είναι όμως όλες οι δραστηριότητες στον ίδιο ρυθμό. Στη Ρουμανία, η IQT Romania, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά με προϊόντα Xiaomi, βρέθηκε αντιμέτωπη με ζημιές κατά την τρέχουσα περίοδο, αποτελώντας το βασικό σημείο πίεσης στο εμπορικό σκέλος.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση αναμένει ηπιότερη αύξηση του κύκλου εργασιών στις εμπορικές δραστηριότητες, ενώ τα κέρδη προ φόρων εκτιμάται ότι θα κινηθούν στα ίδια ή ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από το 2025.