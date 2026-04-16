Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Γεωργιάδη: Παρέμβαση στη Δικαιοσύνη και πλήγμα στο κύρος της

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απάντησε στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, τονίζοντας ότι πρόκειται για θεσμό του κράτους δικαίου που δεν μπορεί να καταργηθεί με απλό νόμο, καθώς διέπεται από ευρωπαϊκό κανονισμό υπερνομοθετικής ισχύος.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι Έλληνες εισαγγελείς που τη στελεχώνουν λειτουργούν με συνταγματικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί πολιτικών σκοπιμοτήτων. Υπερασπίζεται επίσης την επαγγελματική επάρκεια και το ήθος της κ. Παπανδρέου.

Τέλος, επισημαίνει ότι οι δηλώσεις του υπουργού υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της, ιδίως λόγω αναφορών περί κατάργησης του θεσμού και αποδόσεων κινήτρων στην εισαγγελέα.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της ΕνΔΕ έχει ως εξής: «Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε επί λέξει ότι «ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός», ότι «είναι ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα!» ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε δημοσίως την Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι επεξεργάσθηκε δικογραφία που αφορά πολιτικά πρόσωπα αποστέλλοντάς την στη Βουλή «γιατί κρίνεται η ανανέωση της θητείας της και προκειμένου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» άλλως, γιατί είναι «άσχετη νομικά», η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων οφείλει να υπενθυμίσει στον Υπουργό, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου, διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (Κανονισμός 2017/1939 της ΕΕ), που σημαίνει ότι δεν καταργείται με νόμο, το Ελληνικό Γραφείο της απαρτίζεται από Έλληνες Εισαγγελείς που θωρακίζονται συνταγματικά προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους ελεύθερα και ανεξάρτητα και χωρίς να φοβούνται ή να εντάσσονται σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ειδικά για τη συγκεκριμένη συνάδελφο, η νομική κατάρτιση της οποίας, το ήθος, αλλά και η εμπειρία της σε σημαντικές υποθέσεις είναι και γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Χρειάζεται να θυμίσουμε όμως ότι η εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι a’ la carte. Οι φορείς άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας έχουν υποχρέωση με τα λόγια και τα έργα τους, να αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους, απέχοντας από δηλώσεις ή ενέργειες που υπονομεύουν το κύρος των λειτουργών της.

Οι δε απειλές που εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας, ως προς τη νομοθετική δυνατότητα κατάργησης ενός θεσμού που έχει παράξει σημαντικό έργο, αλλά φαίνεται πλέον να ενοχλεί, σε συνδυασμό με την επιχείρηση απόδοσης πολιτικών και προσωπικών στοχεύσεων στην αρμόδια Εισαγγελέα, συνιστούν ευθεία παρέμβαση σε δικαιοδοτικό έργο».