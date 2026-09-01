Φωτιά στη ΝΔ για τον Σαμαρά: Η δήλωση Τσιούτσια που προκάλεσε την αντίδραση Γεωργιάδη και… Καρατζαφέρη

Νέα σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο στενός συνεργάτης και διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας, αφήνοντας παράλληλα μια ακόμη σαφή πολιτική αιχμή για την επόμενη ημέρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Κυριακή (30/8), ο κ. Τσιούτσιας υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη», διαχωρίζοντας ωστόσο τη σημερινή Νέα Δημοκρατία από την ιστορική φυσιογνωμία της κεντροδεξιάς. «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η τοποθέτηση αυτή έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς συγκυβέρνησε την περίοδο 2012-2015 με το ΠΑΣΟΚ, ενώ επί της πρωθυπουργίας του εντάχθηκαν στη ΝΔ στελέχη με προέλευση από τον ΛΑΟΣ. Το παράδοξο αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από την κυβέρνηση και αποτέλεσε άμεσα αντικείμενο σφοδρής απάντησης από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έσπευσε να αποστασιοποιήσει τον Αντώνη Σαμαρά από τις δηλώσεις του συνεργάτη του, λέγοντας ότι «δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμαρά αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσιούτσια». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη παρέμβαση προσβλητική και υπενθύμισε ότι «τα στελέχη του ΛΑΟΣ μπήκαν στη ΝΔ επί Σαμαρά».

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν όταν αναφέρθηκε στη συγκυβέρνηση της περιόδου 2012-2015, σημειώνοντας ότι ο Σαμαράς «και σωστά συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ», ενώ πρόσθεσε ότι είναι πολιτικά αστήρικτο να χρησιμοποιείται σήμερα η αναφορά στο «σημιτικό ΠΑΣΟΚ» ως επιχείρημα εναντίον της σημερινής ΝΔ.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η παρέμβαση του Γιώργου Καρατζαφέρη, πάλι στον ΣΚΑΪ, την Τρίτη (1/9) ο οποίος εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό και εκτίμησε ότι τελικά ο Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. «Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει. Στο τέλος όμως θα το κάνει», ανέφερε ο πρώην επικεφαλής του ΛΑΟΣ, προβλέποντας μάλιστα ότι ένα τέτοιο κόμμα θα κινηθεί «πέριξ του 5%». Μάλιστα δήλωσε για τον Κυριάκο Μητσοτα΄κη ότι πρόκειται για πετυχημένο πρωθυπουργό.

Το ενδεχόμενο αυτό είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο στη Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει στενό μαρκάρισμα προς τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και προς πρόσωπα που θεωρείται ότι θα μπορούσαν να στελεχώσουν ένα νέο εγχείρημα. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχει ήδη εικόνα για πρόσωπα που φλερτάρουν με μια πιθανή κάθοδο με το κόμμα Σαμαρά και επιχειρείται να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη.

Παράλληλα, όλο και περισσότερα στελέχη της ΝΔ παίρνουν αποστάσεις από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Η πρώην γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα, έχει επισημάνει ότι ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει επισήμως τέτοια πρόθεση, ενώ ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου έχει χαρακτηρίσει λανθασμένη μια πιθανή δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε αυτό το σκηνικό, η φράση του Τσιούτσια περί «διαπιστωμένης έλλειψης κοινωνικής εκπροσώπησης» αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Ο ίδιος ο Σαμαράς έχει δηλώσει ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει «όταν και όπως πρέπει». Ένα νέο κόμμα του, εφόσον τελικά δημιουργηθεί, θεωρείται από τη ΝΔ δυνητικός εκλογικός κίνδυνος, καθώς θα μπορούσε να αποσπάσει κρίσιμες ψήφους από τη δεξιά και κεντροδεξιά εκλογική βάση και να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία.

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