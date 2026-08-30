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Πολιτική κόντρα με φόντο Σαμαρά: Τσιούτσιας κατά Μητσοτάκη – Σκληρή απάντηση Γεωργιάδη
Πολιτική
19:25 - 30 Αυγ 2026

Πολιτική κόντρα με φόντο Σαμαρά: Τσιούτσιας κατά Μητσοτάκη – Σκληρή απάντηση Γεωργιάδη

Reporter.gr Newsroom
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Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή δηλώσεις του διευθυντή του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσιούτσια, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τη στάση της απέναντι στην Τουρκία.

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική στα ελληνοτουρκικά και ευρύτερα στην εξωτερική πολιτική άσκησε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη».

Ο κ. Τσιούτσιας έκανε λόγο για διαφορετική αντίληψη μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει εδώ και χρόνια για τους κινδύνους που, κατά την άποψή του, προκύπτουν από την ασκούμενη πολιτική έναντι της Τουρκίας.

Όπως ανέφερε, η Άγκυρα διατηρεί σταθερές θέσεις και, σύμφωνα με την εκτίμησή του, επιχειρεί να αξιοποιήσει την ελληνική πολιτική προκειμένου να δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του κ. Σαμαρά υποστήριξε ακόμη ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών επιβεβαιώνουν, κατά την άποψή του, τις προειδοποιήσεις που είχαν διατυπώσει στο παρελθόν τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κώστας Καραμανλής.

Η απάντηση στις αναφορές Γεραπετρίτη

Σχολιάζοντας τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι και ο Αντώνης Σαμαράς είχε συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την τουρκική κυβέρνηση σε περιόδους κατά τις οποίες υπήρχαν παραβιάσεις, ο κ. Τσιούτσιας υποβάθμισε τη σημασία της ίδιας της διεξαγωγής διαλόγου.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα δεν είναι εάν υπάρχει διάλογος, αλλά το περιεχόμενο και οι όροι υπό τους οποίους διεξάγεται.

«Κανένας άνθρωπος στη γη δεν είναι κατά του διαλόγου», σημείωσε, θέτοντας στη συνέχεια σειρά ερωτημάτων σχετικά με το ποιος συμμετέχει στις συνομιλίες, ποια θέματα τίθενται στο τραπέζι, πότε διακόπτεται ένας διάλογος και υπό ποιες προϋποθέσεις επανεκκινεί.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ουσία της συζήτησης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκεται στους συγκεκριμένους όρους και στις επιδιώξεις κάθε πλευράς και όχι απλώς στην ύπαρξη διπλωματικών επαφών.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση ότι ο Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του μέρος της ευρύτερης πολιτικής παράταξης, παρά τη διαφωνία του με επιλογές της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας.

Γεωργιάδης: Ο Σαμαράς ενέταξε στη ΝΔ εμένα, τον Βορίδη και τον Πλεύρη

Απάντηση στις δηλώσεις του Νίκου Τσιούτσια, διευθυντή του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμάρα, στον ΣΚΑΪ, έδωσε μέσω X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιούτσας ανέφερε πως «το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, με λίγο ΛΑΟΣ».

«Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τα εξής: ''το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες''» σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2094031826872361340}

Τελευταία τροποποίηση στις 30/08/2026 - 19:06
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