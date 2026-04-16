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ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα
Πολιτική
09:49 - 16 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα

Reporter.gr Newsroom
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Τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης το βράδυ της Τετάρτης (15/4) στο Action 24 σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης εν συνόλω, σημειώνοντας ότι «δεν εμπιστεύονται και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη», αλλά ούτε και «αντέχουν τη λογοδοσία».  

Αφορμή για την τοποθέτηση του κ. Τσουκαλά στάθηκε η επίθεση του Υπουργού Υγείας εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Πόπης Παπανδρέου, αλλά και οι αιχμές που άφησε για τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον οποίο – όπως είπε – δεν τον θεωρεί και ιδιαιτέρως σοβαρό…

Όσον αφορά την κ. Παπανδρέου, δε, ο κ. Γεωργιάδης άφησε υπόνοιες πως η ίδια παίζει πολιτικά παιχνίδια. Είπε συγκεκριμένα: «Όταν είδα τη δικογραφία πήρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπα ότι εδώ κάτι παίζει, δεν είναι δικογραφία σοβαρή».

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η κ. Παπανδρέου «εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της». «Θα δείτε ότι στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο. Αλλιώς είναι άσχετη», προσέθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhu09ghqe91t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Να σημειωθεί ότι παρόμοια συζήτηση – σχετικά με τη θητεία της κ. Παπανδρέου – άνοιξε και στο Χ, με τον κ. Γεωργιάδη να αντικρούει όσους του επεσήμαναν πως η θητεία της έχει ήδη ανανεωθεί. Ένα δείγμα παρακάτω:

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2044632143268036753}

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης σε πανικό – Δεν αντέχουν τη λογοδοσία

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι "παίζει παιχνίδια" για να ανανεωθεί η θητεία της», σχολίασε το πρωί της Πέμπτης (16/4) ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η θητεία της κ. Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί και μάλιστα από τον Νοέμβριο του 2025, λέγοντας:

«Παρέλειψε [σ.σ: ο Α. Γεωργιάδης] σκόπιμα να πει οτι η θητεία της κας Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβρη του 2025, για να στήσει το κυβερνητικό αφήγημα οτι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες στη Βουλή δεν είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και των σκανδάλων αλλά προϊόν "δόλιου" σχεδίου.

Όχι μόνο δεν εμπιστεύονται αλλά και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία.

Επιλέγουν τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία.

Η παρακμή και ο καθεστωτισμός των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζει στους Έλληνες», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

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