Reuters: Το drone ίσως βρέθηκε στη Λευκάδα λόγω τεχνικής βλάβης

Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι το στρατιωτικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λευκάδα ενδέχεται να βγήκε εκτός πορείας εξαιτίας τεχνικής βλάβης και πιθανόν να μην είχε διανύσει μεγάλη απόσταση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Το drone, το οποίο έφερε εκρηκτικά, εντοπίστηκε από ψαράδες στις ακτές της Λευκάδας στις 7 Μαΐου.

Όπως αναφέρει το Reuters, μονάδες των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού έχουν αναλάβει την εξέτασή του, προχωρώντας στην αποσυναρμολόγηση και στην αντίστροφη μηχανική του, ώστε να προσδιοριστούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η προέλευσή του.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τα μεταδεδομένα του, προκειμένου να εξακριβωθεί η αποστολή του και αν εκτοξεύτηκε από πλοίο ή από χερσαία βάση, πιθανόν ακόμη και από τη Λιβύη μέσω της Μεσογείου.

Πηγή ασφαλείας σημειώνει ότι το drone φαίνεται να μην κατάφερε να φτάσει στον στόχο του, καθώς πιθανότατα έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας.