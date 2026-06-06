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Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια
Πολιτική
21:37 - 06 Ιουν 2026

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Reporter.gr Newsroom
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Μετωπική επίθεση στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε το Σάββατο (6/6) με ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τα στελέχη της Κουμουνδούρου για «αλλοίωση της λαϊκής βούλησης», επανέφερε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε από την ηγεσία και υποστήριξε ότι ο πραγματικός «εκφυλισμός» του κόμματος συντελείται σήμερα, μέσα από επιλογές που – όπως υποστηρίζει – οδηγούν στη ρευστοποίηση της ιστορικής παράταξης.

Η ανάρτησή του κ. Κασσελάκη:

«Καμία απολύτως αυτοκριτική ή ειλικρίνεια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιμένουν στο «ατύχημα», στην «περιπέτεια», στον «εκφυλισμό» Κασσελάκη ενώ η πραγματικότητα δείχνει ότι ο τελευταίος Πρόεδρος που κράτησε τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν….ο Στέφανος Κασσελάκης.

Μάλιστα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο τελευταίος Πρόεδρος με αυτόνομα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ να είναι…ο Στέφανος Κασσελάκης!

Είναι ντροπή η αλλοίωση της λαϊκής βούλησης.

Ο εκφυλισμός βγαίνει από την πραγματικότητα της ζωής και όχι από τη γυάλα που έχουν δημιουργήσει μερικοί για να δικαιολογήσουν τις αντιδημοκρατικές πρακτικές τους.

Ο Παύλος Πολάκης που υποτίθεται θα με κέρδιζε στα ίσια, πρωτοστάτησε στην σκευωρία για το Πόθεν Έσχες, έβαλε πλάτη στο μπουζουξίδικο Γεροβασίλη-Τσίπρα και τώρα δεν μπορεί ούτε τον Φάμελο να κερδίσει σε ένα κόμμα που απροκάλυπτα ρευστοποιείται. Καταλήγει εσφαλμένα και απελπισμένα να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι παρενέβη στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών - λες και εκείνος έφερε 45.000 νέα μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ένα ιστορικό κόμμα εκφυλίζεται για να εκλεγεί βουλευτής ο κάθε Νυφούδης που τους έλεγε καραγκιόζηδες.

Συνιστώ ηρεμία και υπομονή. Η αλήθεια θα λάμψει στο τέλος».

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