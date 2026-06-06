Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες έρευνες των τελευταίων ετών στον χώρο της Πολεοδομίας, μετά την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να εμπλεκόταν σε εκτεταμένες υποθέσεις δωροδοκίας και δωροληψίας για την τακτοποίηση ακινήτων, αυθαιρέτων και οικοδομικών αδειών.

Η επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων οδήγησε μέχρι στιγμής στη σύλληψη έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι Πολεοδομιών, στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των βορείων προαστίων και ένας ιδιώτης μηχανικός. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 32 πρόσωπα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες, που εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν, έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, να διευθετούν πολεοδομικές εκκρεμότητες, να επισπεύδουν ή να εξασφαλίζουν την έκδοση οικοδομικών αδειών, να μειώνουν πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις και να διευκολύνουν τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. Τα ποσά που φέρονται να απαιτούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ ανά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση και τη δυσκολία της υπόθεσης.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από αξιοποίηση καταγγελιών και αποκάλυψε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, έχοντας αναπτύξει δομημένη ιεραρχία, σαφείς ρόλους και οργανωμένο τρόπο δράσης. Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν δύο πρόσωπα, τα οποία καθόριζαν τη στρατηγική, συντόνιζαν τα μέλη και προσδιόριζαν το ύψος των παράνομων αμοιβών.

Τα υπόλοιπα μέλη είχαν επιμερισμένες αρμοδιότητες, από τη διαχείριση φακέλων και την έκδοση αδειών έως τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων και την παροχή ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων. Ιδιαίτερα σημαντικός εμφανίζεται ο ρόλος του ιδιώτη μηχανικού, ο οποίος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ ενδιαφερομένων και δημοσίων υπαλλήλων, μεταφέροντας αιτήματα και, σύμφωνα με τις αρχές, χρηματικά ποσά.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη γλώσσα στις επικοινωνίες τους. Λέξεις όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά» χρησιμοποιούνταν ως συνθηματικά για χρηματικά ποσά ή παράνομες συναλλαγές, ενώ προτιμούσαν διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και δια ζώσης συναντήσεις σε χώρους που θεωρούσαν ασφαλείς, όπως καφέ, χώροι στάθμευσης και οχήματα.

Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στις 5 Ιουνίου 2026, οι αστυνομικοί επενέβησαν στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας, όταν μέλος της οργάνωσης εντοπίστηκε να παραδίδει φάκελο με 3.000 ευρώ σε ένα από τα φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν συνολικά 334.895 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δωροδοκία και δωροληψία. Έχουν ήδη παραπεμφθεί σε ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διαλεύκανση του πλήρους εύρους της υπόθεσης.

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