Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Από τις επόμενες ημέρες το ακατάσχετο όριο για οφειλέτες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤnews ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Η ρύθμιση αφορά όχι μόνο χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και οφειλές προς τις τράπεζες.

Όπως επισήμανε, το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς σήμερα περίπου 400.000 φορολογούμενοι ή επαγγελματίες υφίστανται κατασχέσεις για ποσά που υπερβαίνουν το υφιστάμενο όριο των 1.200 ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Τσάπαλος ανακοίνωσε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Ιούλιο. Η νέα δυνατότητα εκτιμάται ότι θα αφορά περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 350.000 επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν το 90% των οφειλών θα μπορεί να ενταχθεί στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν είναι εφικτή η μεταφορά ήδη ρυθμισμένων χρεών από τις 24 στις 72 δόσεις, καθώς μια τέτοια απόφαση θα δημιουργούσε σημαντικό δημοσιονομικό κόστος. Όπως εξήγησε, το Δημόσιο εισπράττει κάθε χρόνο από τις υφιστάμενες ρυθμίσεις των 24 δόσεων ποσά που ξεπερνούν τα 1,5 έως 2 δισ. ευρώ, και η επιμήκυνσή τους σε 72 δόσεις θα προκαλούσε μεγάλο κενό στα δημόσια έσοδα.

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