Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

«Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά», ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος το Σάββατο (6/6) από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας σαφές μήνυμα συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Η τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στον απόηχο της ίδρυσης της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» από τον Αλέξη Τσίπρα, μια εξέλιξη που, όπως υποστήριξε, δημιουργεί νέα δεδομένα στον προοδευτικό χώρο.

Ο κ. Φάμελλος άκουσε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να φωνάζουν «Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ» όταν έθεσε το ερώτημα «Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;», ενώ καταχειροκροτήθηκε όταν ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται.

«Δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα;»

Εξηγώντας τη στάση του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα και η δημιουργία νέου πολιτικού φορέα «αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο».

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή έχει επηρεάσει συνολικά τη συζήτηση που βρισκόταν σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα γύρω από την προοδευτική προοπτική.

«Η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος», τόνισε.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε: «Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν περισσεύει κανείς. “Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;” Σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για “plan B”. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης».

Και πρόσθεσε: «Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Μήνυμα ενότητας και αιχμές προς την εσωκομματική αντιπολίτευση

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι η επιλογή της συνεργασίας και της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου δεν συνιστά εγκατάλειψη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αντίθετα ενισχύει τον ρόλο του.

«Μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άφησε αιχμές προς την εσωκομματική αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι «Σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση η υποχώρηση και η περιχαράκωση. Και οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση για τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση».

Όπως είπε, «Ο κατακερματισμός ωφελεί μόνο τον Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει. Και για όσους ψάχνουν αδυναμίες ή δικαιολογίες, τους απαντώ ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην παρεκκλίνουμε, να μην χάσουμε τον στόχο μας».

Επίθεση στην κυβέρνηση και κάλεσμα για ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «μια κυβέρνηση διεφθαρμένη και επικίνδυνη», η οποία, όπως υποστήριξε, έχει ταυτιστεί με σκάνδαλα, παραβιάσεις του κράτους δικαίου και πολιτικές που επιβαρύνουν εργαζόμενους, αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση, στις υποκλοπές, στο δυστύχημα των Τεμπών και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με λογική συγκάλυψης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, υπενθυμίζοντας ότι από την πρώτη ημέρα της εκλογής του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ως στρατηγικό στόχο την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων.

«Με τη στρατηγική μας για ενιαίο ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο σπάσαμε τις κομματικές καρέκλες και είμαι περήφανος για αυτή την υπέρβαση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν βάζουμε ούτε τον κομματικό εγωισμό ούτε κανένα προσωπικό σχέδιο πάνω από τα συμφέροντα της κοινωνίας και την ενότητα της Αριστεράς».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, απηύθυνε κάλεσμα στα στελέχη του κόμματος να συμβάλουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου και στην αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών.

«Εκατοντάδες χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες δεν μας ζητούν να μετρήσουμε διαφορές και αποστάσεις. Μας ζητούν να ενώσουμε δυνάμεις», ανέφερε, καταλήγοντας:

«Βάζουμε το “εμείς” πάνω από το “εγώ”. Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι μια επιλογή τακτικής. Είναι δημοκρατικό καθήκον».

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