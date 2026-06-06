ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

«Οι τεράστιες ουρές στα σύνορα μας αποτελούν όνειδος για τη χώρα μας. Πρέπει να σταματήσει άμεσα αυτή η πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία των τουριστών», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων απέστειλε επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών και Μακεδονίας – Θράκης, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των χερσαίων πυλών εισόδου της χώρας κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ο οδικός τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της τουριστικής οικονομίας, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα και την Πιερία, όπου χιλιάδες επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες επιλέγουν κάθε χρόνο την περιοχή για τις διακοπές τους.

Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγραφής και βιομετρικής ταυτοποίησης των ταξιδιωτών, αν και αναγκαία για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, έχει ήδη επιφέρει αυξημένους χρόνους ελέγχου, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και φαινόμενα συμφόρησης σε συνοριακούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Τσιτλακίδης, «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι διακοπές του να ξεκινούν με πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία. Η Πιερία και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στον οδικό τουρισμό και γι' αυτό απαιτείται άμεση ενίσχυση των συνοριακών σταθμών με προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Η εφαρμογή των νέων διαδικασιών ελέγχου είναι απαραίτητη, όμως πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες υποδομές ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Η προστασία της θετικής εμπειρίας του επισκέπτη είναι υπόθεση εθνικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες που εξαρτώνται από αυτόν.»

Η ΠΟΞ ζητά την άμεση ενίσχυση των χερσαίων πυλών εισόδου με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, επαρκές προσωπικό, αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης της αυξημένης κίνησης κατά τις περιόδους αιχμής και συνεχή αξιολόγηση των διαδικασιών κατά το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νέου συστήματος.