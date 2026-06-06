ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:42 - 06 Ιουν 2026

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Οι τεράστιες ουρές στα σύνορα μας αποτελούν όνειδος για τη χώρα μας. Πρέπει να σταματήσει άμεσα αυτή η πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία των τουριστών», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων απέστειλε επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών και Μακεδονίας – Θράκης, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των χερσαίων πυλών εισόδου της χώρας κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ο οδικός τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της τουριστικής οικονομίας, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα και την Πιερία, όπου χιλιάδες επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες επιλέγουν κάθε χρόνο την περιοχή για τις διακοπές τους.

Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγραφής και βιομετρικής ταυτοποίησης των ταξιδιωτών, αν και αναγκαία για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, έχει ήδη επιφέρει αυξημένους χρόνους ελέγχου, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και φαινόμενα συμφόρησης σε συνοριακούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Τσιτλακίδης, «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι διακοπές του να ξεκινούν με πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία. Η Πιερία και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στον οδικό τουρισμό και γι' αυτό απαιτείται άμεση ενίσχυση των συνοριακών σταθμών με προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Η εφαρμογή των νέων διαδικασιών ελέγχου είναι απαραίτητη, όμως πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες υποδομές ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Η προστασία της θετικής εμπειρίας του επισκέπτη είναι υπόθεση εθνικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες που εξαρτώνται από αυτόν.»

Η ΠΟΞ ζητά την άμεση ενίσχυση των χερσαίων πυλών εισόδου με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, επαρκές προσωπικό, αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης της αυξημένης κίνησης κατά τις περιόδους αιχμής και συνεχή αξιολόγηση των διαδικασιών κατά το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νέου συστήματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις
Πολιτική

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο
Τεχνολογία

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Προτάσεις προς το Υπουργείο για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Προτάσεις προς το Υπουργείο για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: 9ο Περιφερειακό Συνέδριο στην Καβάλα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: 9ο Περιφερειακό Συνέδριο στην Καβάλα

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος: Η νέα χρονιά ξεκινά με ιδιαίτερα θετικές προβλέψεις για την πορεία του ελληνικού τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος: Η νέα χρονιά ξεκινά με ιδιαίτερα θετικές προβλέψεις για την πορεία του ελληνικού τουρισμού

ΠΟΞ: Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΟΞ: Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:15

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:55

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:40

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ