ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα
Πολιτική
21:14 - 06 Ιουν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ποσοστό 75% εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η εισήγηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου για στήριξη της πολιτικής πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και της νεοσύστατης ΕΛΑΣ.

Η απόφαση σηματοδοτεί την επίσημη επιλογή της ηγεσίας για ανοιχτή συμπόρευση με το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, απορρίπτοντας λογικές αντιπαράθεσης ή ανταγωνισμού μεταξύ των δύο πολιτικών χώρων.

Παράλληλα, η τροπολογία που κατέθεσαν στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης συγκέντρωσε, σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη, ποσοστό άνω του 40%, καταγράφοντας, μια ισχυρή μειοψηφική τάση που εκφράζει ανησυχίες για το μέλλον του κόμματος.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δεν παρουσίασε κάποιον συγκεκριμένο οδικό χάρτη συμπόρευσης την ΕΛΑΣ, ενώ και η πλευρά Τσίπρα κρατά ακόμη «κλειστά» τα χαρτιά της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj2601vpgiup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι δύο γραμμές

Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος έθεσε ως κεντρική πολιτική γραμμή τη σαφή στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ρητά από τα στελέχη να ταχθούν «δίπλα και όχι απέναντι» στην πρωτοβουλία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπογράμμισε ότι η νέα πολιτική κίνηση συνιστά «τεκτονική αλλαγή» στον προοδευτικό χώρο και ότι δεν υπάρχει περιθώριο για εναλλακτικά στρατηγικά σενάρια, ενώ απέρριψε τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η συμπόρευση δεν αναιρεί την κομματική του υπόσταση αλλά την ενισχύει μέσα στη διαδικασία ανασύνθεσης της Κεντροαριστεράς.

Σε διαφορετικό τόνο, ο Παύλος Πολάκης έθεσε ως βασικό διακύβευμα όχι τη στάση απέναντι στον Τσίπρα, αλλά την ίδια την επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε ότι οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να γίνει με σαφές πρόγραμμα και πολιτικές δεσμεύσεις, απορρίπτοντας λογικές «αυτόματων συγκολλήσεων», ενώ ζήτησε συντεταγμένο διάλογο και με άλλες δυνάμεις της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Παράλληλα, άσκησε κριτική τόσο στη μετα-2019 πορεία του κόμματος όσο και σε πλευρές της ηγετικής διαχείρισης, επιμένοντας ότι το πραγματικό δίλημμα αφορά τη συνέχιση της ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομου πολιτικού φορέα.

Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την κατεύθυνση του κόμματος, ζητώντας σαφείς εγγυήσεις ότι δεν υπάρχει σχέδιο «αυτοδιάλυσης» και απαιτώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα. Στάθηκε υπέρ των προγραμματικών συνεργασιών, αλλά απέρριψε κάθε λογική ατομικών μετακινήσεων ή «διαπιστευτηρίων» προς το νέο πολιτικό εγχείρημα, επιμένοντας ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι συλλογικές και θεσμικά κατοχυρωμένες.

Η τροπολογία των έξι στελεχών: «Όχι στην αυτοδιάλυση»

Λίγο πριν από την ψηφοφορία κατατέθηκε τροπολογία με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση – Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες».

Το κείμενο υπογράφηκε από τους Τρύφωνα Αλεξιάδη, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρυστινάκη, Γιώργο Παναγιωτόπουλο, Νίκο Παππά και Παύλο Πολάκη.

Στην τροπολογία τονιζόταν ότι τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά, ενώ υπογραμμιζόταν ότι το κόμμα οφείλει να συμμετέχει στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ως οργανωμένο και αυτόνομο πολιτικό υποκείμενο.

Παράλληλα, οι συντάκτες του κειμένου ξεκαθάριζαν ότι οι συνεργασίες πρέπει να είναι συντεταγμένες, συλλογικές και προγραμματικές και όχι αποτέλεσμα ατομικών μετακινήσεων στελεχών.

Η επόμενη μέρα: Συμπόρευση χωρίς διάλυση ή προθάλαμος απορρόφησης;

Η υπερψήφιση της εισήγησης Φάμελλου διαμορφώνει μια νέα και σύνθετη πραγματικότητα στην Κουμουνδούρου.

Τυπικά, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να λειτουργεί ως αυτόνομο κόμμα και ως κοινοβουλευτική ομάδα. Πολιτικά όμως έχει πλέον υιοθετήσει τη γραμμή της ανοιχτής συμπόρευσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να θέτει εκ των προτέρων περιορισμούς στη συνεργασία.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο αφορά τις προθέσεις του ίδιου του πρώην πρωθυπουργού και τον ρόλο που επιφυλάσσει στον ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ενδεικτική ήταν η δημόσια τοποθέτηση του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος χαρακτήρισε θετική τη στάση του Σωκράτη Φάμελλου και σημείωσε ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν να συμβάλουν με την εμπειρία τους στην ανάπτυξη της ΕΛΑΣ. Η συγκεκριμένη ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα, χωρίς ωστόσο να σταματήσει τη σχετική συζήτηση.

Την ίδια στιγμή θεωρείται δεδομένο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές μεταξύ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού, καθώς η νέα πολιτική κίνηση θα χρειαστεί οργανωμένο στελεχιακό δυναμικό για την ανάπτυξη των δομών και μιας ενδεχόμενης προεκλογικής καμπάνιας.

Στο εσωτερικό του κόμματος παραμένουν ισχυρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο σταδιακής απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο σχήμα, παρά τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας ότι δεν τίθεται ζήτημα αυτοδιάλυσης. O Παύλος Πολάκης δήλωσε πάντως στον απόηχο των αποφάσεων «Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το "μαγαζί" να κλείσει».

Το κατά πόσο οι διαφωνούντες θα επιχειρήσουν να συγκροτήσουν έναν πιο οργανωμένο εσωκομματικό πόλο υπεράσπισης της αυτονομίας του κόμματος αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα της επόμενης περιόδου. Φυσικά δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμη και η συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα, εφόσον δεν επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή απορροφηθεί από την ΕΛΑΣ.

Πάντως, παρά τις έντονες πολιτικές διαφωνίες, οι τόνοι κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής παρέμειναν αισθητά χαμηλότεροι σε σχέση με προηγούμενες συγκρούσεις που σημάδεψαν την πρόσφατη εσωκομματική ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκείνη του «πραξικοπήματος του μπουζουξίκου», όταν και «εκπαραθυρώθηκε» οριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης από την Κουμουνδούρου, στοιχείο που αποτυπώνει την προσπάθεια όλων των πλευρών να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα με σχετική ψυχραιμία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj25gk70070h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 06/06/2026 - 21:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος
Πολιτική

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι
Πολιτική

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια
Πολιτική

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος
Πολιτική

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι
Πολιτική

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;
Ανεμοδείκτης

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ