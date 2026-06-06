ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Με ποσοστό 75% εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η εισήγηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου για στήριξη της πολιτικής πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και της νεοσύστατης ΕΛΑΣ.

Η απόφαση σηματοδοτεί την επίσημη επιλογή της ηγεσίας για ανοιχτή συμπόρευση με το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, απορρίπτοντας λογικές αντιπαράθεσης ή ανταγωνισμού μεταξύ των δύο πολιτικών χώρων.

Παράλληλα, η τροπολογία που κατέθεσαν στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης συγκέντρωσε, σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη, ποσοστό άνω του 40%, καταγράφοντας, μια ισχυρή μειοψηφική τάση που εκφράζει ανησυχίες για το μέλλον του κόμματος.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δεν παρουσίασε κάποιον συγκεκριμένο οδικό χάρτη συμπόρευσης την ΕΛΑΣ, ενώ και η πλευρά Τσίπρα κρατά ακόμη «κλειστά» τα χαρτιά της.

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Οι δύο γραμμές

Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος έθεσε ως κεντρική πολιτική γραμμή τη σαφή στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ρητά από τα στελέχη να ταχθούν «δίπλα και όχι απέναντι» στην πρωτοβουλία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπογράμμισε ότι η νέα πολιτική κίνηση συνιστά «τεκτονική αλλαγή» στον προοδευτικό χώρο και ότι δεν υπάρχει περιθώριο για εναλλακτικά στρατηγικά σενάρια, ενώ απέρριψε τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η συμπόρευση δεν αναιρεί την κομματική του υπόσταση αλλά την ενισχύει μέσα στη διαδικασία ανασύνθεσης της Κεντροαριστεράς.

Σε διαφορετικό τόνο, ο Παύλος Πολάκης έθεσε ως βασικό διακύβευμα όχι τη στάση απέναντι στον Τσίπρα, αλλά την ίδια την επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε ότι οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να γίνει με σαφές πρόγραμμα και πολιτικές δεσμεύσεις, απορρίπτοντας λογικές «αυτόματων συγκολλήσεων», ενώ ζήτησε συντεταγμένο διάλογο και με άλλες δυνάμεις της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Παράλληλα, άσκησε κριτική τόσο στη μετα-2019 πορεία του κόμματος όσο και σε πλευρές της ηγετικής διαχείρισης, επιμένοντας ότι το πραγματικό δίλημμα αφορά τη συνέχιση της ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομου πολιτικού φορέα.

Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την κατεύθυνση του κόμματος, ζητώντας σαφείς εγγυήσεις ότι δεν υπάρχει σχέδιο «αυτοδιάλυσης» και απαιτώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα. Στάθηκε υπέρ των προγραμματικών συνεργασιών, αλλά απέρριψε κάθε λογική ατομικών μετακινήσεων ή «διαπιστευτηρίων» προς το νέο πολιτικό εγχείρημα, επιμένοντας ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι συλλογικές και θεσμικά κατοχυρωμένες.

Η τροπολογία των έξι στελεχών: «Όχι στην αυτοδιάλυση»

Λίγο πριν από την ψηφοφορία κατατέθηκε τροπολογία με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση – Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες».

Το κείμενο υπογράφηκε από τους Τρύφωνα Αλεξιάδη, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρυστινάκη, Γιώργο Παναγιωτόπουλο, Νίκο Παππά και Παύλο Πολάκη.

Στην τροπολογία τονιζόταν ότι τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά, ενώ υπογραμμιζόταν ότι το κόμμα οφείλει να συμμετέχει στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ως οργανωμένο και αυτόνομο πολιτικό υποκείμενο.

Παράλληλα, οι συντάκτες του κειμένου ξεκαθάριζαν ότι οι συνεργασίες πρέπει να είναι συντεταγμένες, συλλογικές και προγραμματικές και όχι αποτέλεσμα ατομικών μετακινήσεων στελεχών.

Η επόμενη μέρα: Συμπόρευση χωρίς διάλυση ή προθάλαμος απορρόφησης;

Η υπερψήφιση της εισήγησης Φάμελλου διαμορφώνει μια νέα και σύνθετη πραγματικότητα στην Κουμουνδούρου.

Τυπικά, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να λειτουργεί ως αυτόνομο κόμμα και ως κοινοβουλευτική ομάδα. Πολιτικά όμως έχει πλέον υιοθετήσει τη γραμμή της ανοιχτής συμπόρευσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να θέτει εκ των προτέρων περιορισμούς στη συνεργασία.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο αφορά τις προθέσεις του ίδιου του πρώην πρωθυπουργού και τον ρόλο που επιφυλάσσει στον ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ενδεικτική ήταν η δημόσια τοποθέτηση του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος χαρακτήρισε θετική τη στάση του Σωκράτη Φάμελλου και σημείωσε ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν να συμβάλουν με την εμπειρία τους στην ανάπτυξη της ΕΛΑΣ. Η συγκεκριμένη ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα, χωρίς ωστόσο να σταματήσει τη σχετική συζήτηση.

Την ίδια στιγμή θεωρείται δεδομένο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές μεταξύ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού, καθώς η νέα πολιτική κίνηση θα χρειαστεί οργανωμένο στελεχιακό δυναμικό για την ανάπτυξη των δομών και μιας ενδεχόμενης προεκλογικής καμπάνιας.

Στο εσωτερικό του κόμματος παραμένουν ισχυρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο σταδιακής απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο σχήμα, παρά τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας ότι δεν τίθεται ζήτημα αυτοδιάλυσης. O Παύλος Πολάκης δήλωσε πάντως στον απόηχο των αποφάσεων «Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το "μαγαζί" να κλείσει».

Το κατά πόσο οι διαφωνούντες θα επιχειρήσουν να συγκροτήσουν έναν πιο οργανωμένο εσωκομματικό πόλο υπεράσπισης της αυτονομίας του κόμματος αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα της επόμενης περιόδου. Φυσικά δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμη και η συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα, εφόσον δεν επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή απορροφηθεί από την ΕΛΑΣ.

Πάντως, παρά τις έντονες πολιτικές διαφωνίες, οι τόνοι κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής παρέμειναν αισθητά χαμηλότεροι σε σχέση με προηγούμενες συγκρούσεις που σημάδεψαν την πρόσφατη εσωκομματική ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκείνη του «πραξικοπήματος του μπουζουξίκου», όταν και «εκπαραθυρώθηκε» οριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης από την Κουμουνδούρου, στοιχείο που αποτυπώνει την προσπάθεια όλων των πλευρών να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα με σχετική ψυχραιμία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj25gk70070h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}