Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Η φέτα μπορεί να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της ως το σημαντικότερο εξαγώγιμο τυροκομικό προϊόν της χώρας, προσεγγίζοντας το ορόσημο του €1 δισ. στο εμπορικό ισοζύγιο, αρκεί να υπάρξει συντονισμένη δράση για την προστασία της παραγωγής, τη στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας και τη θωράκιση του ΠΟΠ προϊόντος στις διεθνείς αγορές.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του προέδρου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΕΔΟΦ), Μιχάλη Σαράντη, κατά την τοποθέτησή του στο Dairy Conference, όπου υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο δεν είναι ο ανταγωνισμός, αλλά η ικανότητα των εμπλεκόμενων φορέων να προστατεύσουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τη φέτα.

Οι βασικοί άξονες για τη διατήρηση της δυναμικής της φέτας

Σύμφωνα με τον κ. Σαράντη, η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της φέτας προϋποθέτει:

Αναδιάρθρωση του συστήματος διαχείρισης ζωονόσων και κρίσεων με πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές δομές.

Στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και διασφάλιση βιώσιμου εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους.

Μετάβαση της αιγοπροβατοτροφίας σε πιο επαγγελματικά και οργανωμένα πρότυπα λειτουργίας.

Αυστηρούς ελέγχους για την τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής της φέτας ΠΟΠ.

Διεθνή παρακολούθηση της αγοράς για την αντιμετώπιση καταχρηστικής χρήσης της ονομασίας «φέτα» εκτός Ελλάδας.

Συστηματικό διάλογο μεταξύ πολιτείας, παραγωγών και μεταποιητών για τον σχεδιασμό της στρατηγικής του κλάδου.

Η φέτα προσεγγίζει το €1 δισ. στο εμπορικό ισοζύγιο

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ επισήμανε ότι η φέτα αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς πυλώνες της χώρας, καθώς η συνεισφορά της στο εμπορικό ισοζύγιο προσεγγίζει το €1 δισ.

Παράλληλα, τόνισε ότι περίπου το 70% της αξίας που δημιουργείται από τη φέτα επιστρέφει στους κτηνοτρόφους μέσω της τιμής του γάλακτος, γεγονός που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του προϊόντος για τη βιωσιμότητα της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Όπως ανέφερε, η ΕΔΟΦ εκπροσωπεί ουσιαστικά περίπου 55.000 οικογένειες παραγωγών πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος.

«Η φέτα δεν έχει να φοβηθεί κανέναν»

Αναφερόμενος στις διεθνείς προοπτικές του προϊόντος, ο κ. Σαράντης εμφανίστηκε αισιόδοξος, υπογραμμίζοντας ότι η φέτα διαθέτει ισχυρή αναγνωρισιμότητα και σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στις εξαγωγικές αγορές.

«Η φέτα δεν έχει να φοβηθεί κανέναν», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το μέλλον του προϊόντος εξαρτάται κυρίως από την αποτελεσματική οργάνωση του κλάδου και την προστασία της αυθεντικότητάς του.

Παρά τη θετική προοπτική, ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ εκτίμησε ότι η φετινή παραγωγή φέτας θα είναι μειωμένη κατά περίπου 15.000 τόνους εξαιτίας της σημαντικής πτώσης στην παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος.

Όπως εξήγησε, η συνολική παραγωγή γάλακτος, που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 730.000 και 770.000 τόνων, αναμένεται φέτος να διαμορφωθεί περίπου στους 700.000 τόνους, καταγράφοντας απώλειες 60.000 έως 70.000 τόνων λόγω των επιπτώσεων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές παραγωγικές περιοχές, όπως η Λέσβος.

Προοπτικές ανάκαμψης

Παρά τις σημερινές δυσκολίες, ο κ. Σαράντης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επόμενη ημέρα, εκτιμώντας ότι οι βελτιωμένες τιμές παραγωγού μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ανασύσταση των κοπαδιών και σταδιακή αύξηση της παραγωγής γάλακτος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η φέτα να συνεχίσει να αποτελεί τον ισχυρότερο πρεσβευτή της ελληνικής αγροδιατροφής στις διεθνείς αγορές.

Αποκέντρωση και νέα έδρα της ΕΔΟΦ

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της σύνδεσης με την παραγωγική βάση, ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ υπενθύμισε ότι μία από τις πρώτες αποφάσεις της νέας διοίκησης ήταν η μεταφορά της έδρας της Οργάνωσης από την Αθήνα στη Λάρισα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει υποβληθεί αίτημα για τη στέγαση της Οργάνωσης σε ιστορικό κτίριο της Γεωπονικής Σχολής Λάρισας, με στόχο τη δημιουργία ενός μόνιμου «σπιτιού της φέτας» για όλους τους κρίκους της παραγωγικής αλυσίδας.