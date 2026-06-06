Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

«Το δίλημμα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα. Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι».

Aυτό απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, ο Παύλος Πολάκης κατά την παρέμβασή του στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο (6/6)

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του, τόνισε την ανάγκη για μια «συντεταγμένη πορεία» του κόμματος, όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνεργασίες και πρότεινε να κληθεί η ΕΛΑΣ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25 με σκοπό να κουβεντιάσουν πάνω σε ένα «πρόγραμμα συνεργασίας».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχει ακούσει την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού για πολλά θέματα, όπως είναι ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ ή η τιμή του πετρελαίου. Ξεκαθάρισε ότι όποια κουβέντα πρέπει να γίνει πάνω σε συγκεκριμένα σημεία και όχι να απαιτείται από τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάνε σε ένα κόμμα κατά μόνας και «ό,τι προαιρείσθε».

Επιπλέον, ο Πάυλος Πολάκης δήλωσε υπερήφανος για πολλά πράγματα που γίνανε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ’15-‘19, όχι όμως και για την περίοδο ’19-’23, καταλογίζοντας στο κόμμα ότι δεν έκανε ικανοποιητική αντιπολίτευση απέναντι στα σκάνδαλα και στη στάση που κράτησε η κυβέρνηση στην πανδημία.

Τέλος, όσον αφορά την περίοδο του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι ανέλαβε το δικό του μερίδιο ευθύνες και υποστήριξε ότι δεν έπραξαν το ίδιο ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα για τον δεύτερο υποστήριξε ότι πίεσε τον Νίκο Παππά να τον στηρίξει στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ το φθινόπωρο του 2023.

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