Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Μια πιο λεπτή συσκευασία για τα Tagliatelle που εξοικονομεί 150 τόνους χαρτονιού και μειώνει κατά 20% τις εκπομπές CO₂ που σχετίζονται με τις μεταφορές, βάζα έτοιμης σάλτσας που παράγονται με περίπου 65% ανακυκλωμένο γυαλί, η σταδιακή επέκταση των πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της Barilla και πρωτοβουλίες που προωθούν τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και τις κοινότητες του Ομίλου. Αυτές είναι μερικές μόνο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις «Ιστορίες Βιωσιμότητας» που μοιράζεται ο Όμιλος Barilla με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και τη δημοσίευση της Έκθεσης Βιωσιμότητας 2025.

Η έκθεση δημοσιεύεται λίγο μετά την ανάδειξη της Barilla ως της εταιρείας τροφίμων με την καλύτερη φήμη παγκοσμίως για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ για πρώτη φορά συγκαταλέγεται στις δέκα κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, σύμφωνα με τη λίστα Global RepTrak 100 για το 2026.

«Το μέλλον του πλανήτη θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητά μας να διαδίδουμε τη γνώση και την εκπαίδευση», δήλωσε ο Paolo Barilla, Vice Chairman του Ομίλου Barilla. «Για τη Barilla αυτό σημαίνει να φροντίζουμε τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε, να προάγουμε ισχυρές αξίες και να επενδύουμε σε τεχνολογίες και παραγωγικά συστήματα που προστατεύουν το περιβάλλον και διασφαλίζουν την υγεία των ανθρώπων».

Συνεχής βελτίωση των προϊόντων της

Το πάθος της Barilla για ποιοτικό φαγητό έχει οδηγήσει την εταιρεία στη συνεχή βελτίωση του διατροφικού προφίλ ολόκληρου του χαρτοφυλακίου της, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση. Συγκεκριμένα, το 89% των πωλούμενων όγκων προϊόντων περιέχει έως 5 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα, το 90% έως 0,5 γραμμάρια αλατιού ανά μερίδα, ενώ το 90% αποτελεί πηγή φυτικών ινών.

Το ίδιο πάθος τροφοδοτεί και την καινοτομία, με περισσότερα από 47 εκατ. ευρώ να επενδύονται το 2025 στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Ποιότητα. Σύμβολο αυτής της δέσμευσης αποτελεί το BITE (Barilla Innovation & Technology Experience), το νέο παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας του Ομίλου, το οποίο δημιουργήθηκε στην Πάρμα, δίπλα στο ιστορικό εργοστάσιο ζυμαρικών της εταιρείας.

Εκεί, οι ιδέες μετατρέπονται σε πρωτότυπα προϊόντα και βιομηχανικές εφαρμογές χάρη στο έργο περισσότερων από 200 επαγγελματιών, μεταξύ των οποίων τεχνολόγοι τροφίμων, ερευνητές, food designers, chefs και ειδικοί αισθητηριακής αξιολόγησης, οι οποίοι υποστηρίζονται από ένα δίκτυο συνεργασίας με 84 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Επένδυση 30 εκατ. ευρώ για τον τετραπλασιασμό της φωτοβολταϊκής ισχύος στις μονάδες παραγωγής της Barilla

Στον τομέα της ενέργειας, η Barilla επένδυσε 30 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο ενός πενταετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 168 εκατ. ευρώ έως το 2030 για τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, βελτιωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων και ανάπτυξης συστημάτων παραγωγής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2025, πέντε νέες εγκαταστάσεις σε Foggia, Melfi, Ascoli Piceno και Cremona στην Ιταλία, καθώς και στη Θήβα στην Ελλάδα, αύξησαν τη συνολική εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ των παραγωγικών μονάδων σε περισσότερα από 8 MW, δηλαδή πάνω από τέσσερις φορές υψηλότερα σε σχέση με το 2022.

Εξίσου σημαντική είναι η πρόοδος της εταιρείας στη διατήρηση των υδάτινων πόρων. Στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένο υδατικό στρες, η ποσότητα νερού που ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται αυξήθηκε κατά 196% σε σύγκριση με το 2022, φέρνοντας την Barilla πιο κοντά στον στόχο του +250% έως το 2030.

Βιώσιμη και αναγεννητική γεωργία σε ολόκληρη την παγκόσμια αλυσίδα αξίας της Barilla

Η κλιματική αλλαγή και η πίεση στους φυσικούς πόρους απαιτούν την εξέλιξη των γεωργικών πρακτικών με επίκεντρο την υγεία του εδάφους και των οικοσυστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η στρατηγική δέσμευση της Barilla για βιώσιμη γεωργία.

Το 2025, η εταιρεία προμηθεύτηκε 4.160 τόνους μαλακού σιταριού από αναγεννητική γεωργία, με στόχο να φτάσει τους 250.000 τόνους έως το 2030. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αποκατάσταση της υγείας του εδάφους και της βιοποικιλότητας, καθώς και στη μείωση της κατανάλωσης νερού.

Μέσω του προγράμματος Barilla Sustainable Farming (BSF), που εφαρμόζεται σε βασικές καλλιέργειες όπως τα δημητριακά και ο βασιλικός, ο Όμιλος έχει προμηθευτεί περισσότερους από 816.000 τόνους πρώτων υλών από το 2010, συνεργαζόμενος με σχεδόν 7.000 παραγωγούς.

Βασιζόμενη σε αυτή τη μακροχρόνια στρατηγική, η Barilla επεκτείνει σταδιακά τις πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας σύμφωνα με τις αρχές του FAO, όπως η αμειψισπορά, η ελάχιστη κατεργασία του εδάφους και η οργανική λίπανση, με στόχο τη βελτίωση της υγείας του εδάφους, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Δέσμευση προς την κοινωνία: 4.000 τόνοι τροφίμων και 2 εκατ. ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς

Η παρουσία της Barilla στις τοπικές κοινωνίες αποτυπώνεται μέσα από πρωτοβουλίες που συνδέονται με τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και τους δημόσιους χώρους, έχοντας ως κοινό παρονομαστή την τροφή ως μέσο σύνδεσης ανθρώπων και διαφορετικών κόσμων.

Μέσα από δράσεις που αφορούν την πρόσβαση στο φαγητό και την κοινωνική ένταξη, ο Όμιλος συνεργάζεται με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τοπικούς φορείς στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Το 2025, η Barilla δώρισε 4.000 τόνους τροφίμων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παγκοσμίως και διέθεσε 2 εκατ. ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στη συμπερίληψη, την εκπαίδευση και την κοινωνική ευημερία.

Παράλληλα, μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς, εθελοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης, η Barilla συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή της για τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αποτυπώματος.

Παράλληλα, η συμπερίληψη προωθείται και εντός της εταιρείας μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν τις ίσες ευκαιρίες και την ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου για τους ανθρώπους και την κοινωνική βιωσιμότητα.

Οι αριθμοί πίσω από την υπεύθυνη ανάπτυξη

Η δέσμευση της Barilla στη βιωσιμότητα συνεχίζει να εξελίσσεται παράλληλα με τις επιχειρηματικές της επιδόσεις, όπως αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις της.

Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, γεωπολιτικές εντάσεις, μεταβαλλόμενες εμπορικές συνθήκες και σημαντική μεταβλητότητα του κόστους, ο Όμιλος Barilla, με 30 παραγωγικές μονάδες (15 στην Ιταλία και 15 στο εξωτερικό) και 2 εκατομμύρια τόνους προϊόντων που διατέθηκαν σε περισσότερες από 100 χώρες, κατέγραψε κύκλο εργασιών 4,837 δισ. ευρώ (+1% εξαιρουμένων των συναλλαγματικών επιδράσεων).

Για ακόμη μία φορά, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στους στόχους του Barilla 2030 Sustainability Compass, το οποίο θα συνεχίσει να καθοδηγεί τη στρατηγική της πορεία τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι «Ιστορίες Βιωσιμότητας» προσφέρουν μια συνοπτική εικόνα των σημαντικότερων πρωτοβουλιών και στόχων της Barilla, όπως παρουσιάζονται στην Έκθεση Βιωσιμότητας 2025.