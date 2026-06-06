Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Η Ουκρανία εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/6) με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στην Αγία Πετρούπολη, πλήττοντας εκ νέου την περιοχή λίγο πριν από την τελευταία ημέρα του κορυφαίου οικονομικού φόρουμ που διοργανώνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στην πόλη.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα νόημα σε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος του είχε αποστείλει επιστολή ζητώντας ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι ανέφερε το Σάββατο, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ότι ουκρανικά drones έπληξαν «αποθήκες πυρομαχικών του εχθρικού ναυτικού και μια βάση στην Κρονστάνδη» στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, καθώς και μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Όμως ο ηγέτης της Ρωσίας θέλει να συνεχίσει να πολεμά», έγραψε ο Ζελένσκι.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 376 ουκρανικά drones, σύμφωνα με το Associated Press.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγο πριν από την ολοκλήρωση του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, μιας διοργάνωσης που το Κρεμλίνο αξιοποιεί για να προβάλει τις επιδόσεις της ρωσικής οικονομίας και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Συχνά χαρακτηρίζεται ως το «Νταβός του Πούτιν».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ουκρανικά drones είχαν πλήξει τα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης ακριβώς τη στιγμή που το φόρουμ ξεκινούσε τις εργασίες του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίγια δήλωσε το Σάββατο (6/6) ότι «τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα για τη Ρωσία», καθώς η Ουκρανία αποδεικνύει την ικανότητά της να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

«Αρνούμενος την πρόταση του προέδρου Ζελένσκι για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Πούτιν έχασε την ευκαιρία να βρει διέξοδο από έναν πόλεμο που έχει αποτύχει», έγραψε ο Σίμπιχα στο X.

Την Κυριακή, ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, προκειμένου να συζητήσουν τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και τις προοπτικές προώθησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

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