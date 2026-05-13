Σκιές γύρω από το drone της Λευκάδας – «Δεν είναι Magura», λέει η εταιρεία κατασκευής

Νέα δεδομένα και πολιτικές προεκτάσεις προκαλεί η υπόθεση του θαλάσσιου drone με εκρηκτικά που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, με την ουκρανική εταιρεία UFORCE να απορρίπτει πλέον κατηγορηματικά ότι πρόκειται για drone τύπου Magura, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί από αναλυτές και στρατιωτικές πηγές.

Η UFORCE, η οποία θεωρείται ο βασικός κατασκευαστής των μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων Magura που έχουν χρησιμοποιηθεί από την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, υποστήριξε μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Militarnyi ότι το σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο δεν αντιστοιχεί σε κανένα μοντέλο της. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, μπορεί να υπάρχουν οπτικές ομοιότητες, ωστόσο ο σχεδιασμός, η διάταξη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του drone διαφέρουν ουσιαστικά από τα επιχειρησιακά συστήματα της UFORCE. Παράλληλα, διέψευσε ότι υπάρχει έκδοση «Magura V3», μοντέλο που είχε αναφερθεί σε ορισμένες αναλύσεις τις προηγούμενες ημέρες.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονη κινητικότητα σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο, ενώ διεθνή μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν την προέλευση του drone. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια: είτε το drone κατέληξε στη θάλασσα έπειτα από μεταφορά του σε εμπορικό πλοίο, είτε αναχώρησε από την ουκρανική βάση στη Μισράτα της δυτικής Λιβύης, όπου φέρεται να υπάρχει επιχειρησιακή δραστηριότητα σχετική με θαλάσσια drones.

Από την πλευρά του Κιέβου, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Heorhii Tykhyi, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως το drone ανήκει σε ουκρανούς χειριστές. Όπως ανέφερε, η Ουκρανία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από την Αθήνα.

Σίγουρος για την ουκρανική προέλευση του drone ο Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η παρουσία ενός οπλισμένου θαλάσσιου drone σε ελληνικά ύδατα συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και απαιτεί άμεση διερεύνηση. Ο ίδιος δήλωσε σίγουρος ότι το drone είναι ουκρανικής προέλευσης.

Στην ίδια συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός υπουργός, Μιχάιλο Φέντοροβ, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι δεν έχει γνώση για το συγκεκριμένο περιστατικό, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι θα πραγματοποιηθεί σχετική έρευνα από την ουκρανική πλευρά. Παράλληλα, σημείωσε πως «αν δεν υπήρχε ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, δεν θα βλέπαμε τέτοια περιστατικά».

Κλίμα βαθύτερης δυσπιστίας ανάμεσα σε Αθήνα και Κίεβο

Πίσω όμως από τη συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται να αναδεικνύεται και μια βαθύτερη δυσπιστία στις σχέσεις Ελλάδας και Ουκρανίας. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα εκφράσει παράπονα για τη δραστηριότητα ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, κατηγορώντας μέρος του ελληνικού εμπορικού στόλου ότι συνεχίζει να στηρίζει έμμεσα τη ρωσική οικονομία μέσω της μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου. Ήδη από τα πρώτα στάδια του πολέμου, ο τότε Ουκρανός πρέσβης στην Αθήνα, Serhiy Shutenko, είχε δηλώσει ότι «τα χρήματα ορισμένων ναυτιλιακών εταιρειών είναι βαμμένα με αίμα», προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποχώρηση του Shutenko η θέση του Ουκρανού πρέσβη στην Ελλάδα παραμένει κενή, με την πρεσβεία να διοικείται υπό την εποπτεία επιτετραμένης.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση του drone δημιουργεί εσωτερικές πολιτικές πιέσεις για την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία, καθώς η Αθήνα έχει επενδύσει σημαντικά στη στήριξη της Ουκρανίας τα τελευταία χρόνια, εγκαταλείποντας σε μεγάλο βαθμό τις παραδοσιακά στενές σχέσεις με τη Μόσχα. Κόμματα της αντιπολίτευσης, από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, κατηγορούν πλέον την κυβέρνηση ότι η χώρα εμφανίζεται ευάλωτη και χωρίς επαρκή επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων της.

Οι επιφυλάξεις της Αθήνας απέναντι στο Κίεβο δεν είναι καινούργιες. Παρά τις πιέσεις ευρωπαϊκών χωρών για αποστολή μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται διστακτική. Παράλληλα, αν και Αθήνα και Κίεβο είχαν συμφωνήσει τον περασμένο Νοέμβριο σε κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων θαλάσσιων drones, πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνεργασία έχει «παγώσει». Βασικό σημείο διαφωνίας φέρεται να είναι η απαίτηση της ουκρανικής πλευράς να έχει λόγο στον τρόπο χρήσης των συστημάτων από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, κάτι που στην Αθήνα ερμηνεύεται ως προσπάθεια διατήρησης επιρροής στις ισορροπίες της περιοχής και ιδιαίτερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, το μυστήριο γύρω από το drone της Λευκάδας παραμένει ανοιχτό, με τις ελληνικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την ακριβή προέλευση και τη διαδρομή του.

