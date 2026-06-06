Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, άσκησε έντονη κριτική στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια αμφιλεγόμενη ιστορική αναλογία κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για την απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία.

Μιλώντας το Σάββατο στο αμερικανικό στρατιωτικό κοιμητήριο της Colleville-sur-Mer, στη Normandy, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι σήμερα «άλλες ευρωπαϊκές παραλίες δέχονται επίθεση από άλλες επικίνδυνες ιδεολογίες», αναφερόμενος στις μεταναστευτικές αφίξεις στις ακτές της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Βουλγαρίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «εισβολή» και διερωτήθηκε πότε οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα λάβουν πιο αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει χρόνο να αντιδράσει.

Οι δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την απόβαση της Νορμανδίας και συνέδεσαν το ιστορικό γεγονός με τη σημερινή πολιτική συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση. Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι στρατιώτες που πολέμησαν το 1944 «επέστρεψαν την ελευθερία στην Ευρώπη» και ότι η διατήρησή της αποτελεί ευθύνη των σημερινών πολιτικών ηγεσιών.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου έδωσε επίσης θρησκευτική διάσταση στην ομιλία του, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση των Συμμάχων ως μια «μεγάλη σταυροφορία» εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας. Ο Χέγκσεθ, ο οποίος ανήκει σε συντηρητικό ευαγγελικό δόγμα, είναι γνωστός για τη δημόσια προβολή των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.

Η αναφορά του στο μεταναστευτικό και η σύνδεσή του με την επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία αναμένεται να προκαλέσουν συζητήσεις, καθώς η σύγκριση των σημερινών μεταναστευτικών ροών με ιστορικές στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελεί αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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