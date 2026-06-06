Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Με ιστορία που ξεκινά το 1856 στο Αιτωλικό, η Trikalinos έχει καταφέρει να μετατρέψει ένα από τα πιο εμβληματικά ελληνικά προϊόντα, το αυγοτάραχο, σε σημείο αναφοράς για τη διεθνή premium γαστρονομία. Μέσα από διαχρονικές επενδύσεις στην ποιότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, η εταιρεία έχει εδραιώσει την παρουσία της σε περισσότερες από 40 χώρες, συνεργαζόμενη με κορυφαία δίκτυα διανομής και χώρους υψηλής γαστρονομίας.

Η Διευθύντρια Εξαγωγών και Marketing της Trikalinos, Λίλα Κούρτη, μιλά στο Reporter.gr για τη διεθνή πορεία της εταιρείας, τις αγορές που αγκαλιάζουν το ελληνικό αυγοτάραχο, τη στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί, καθώς και για τον ρόλο της καινοτομίας στη δημιουργία νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές και γαστρονομικές τάσεις.

Ακολουθεί Η συνέντευξη της Λίλας Κούρτη - Διευθύντριας Εξαγωγών & Marketing της TRIKALINOS στο «R»

1. Ποια είναι η συνολική εικόνα της εξέλιξης της Trikalinos από μια ιστορική ελληνική επιχείρηση σε ένα διεθνές premium brand;

«Η Trikalinos έχει εξελιχθεί σταδιακά από μια ιστορική οικογενειακή επιχείρηση με αφετηρία το Αιτωλικό το 1856 σε ένα σύγχρονο, διεθνώς αναγνωρισμένο ελληνικό premium brand.

Αυτή η πορεία δεν ήταν τυχαία· στηρίχθηκε στη συνέπεια, στην αδιάκοπη προσήλωση στην ποιότητα και στη διατήρηση της αυθεντικότητας του προϊόντος μας μέσα στον χρόνο. Παράλληλα, η σημαντική επένδυση της εταιρίας για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία της πρώτης πρότυπης πιστοποιημένης μονάδας παραγωγής αυγοτάραχου στην Ελλάδα στις αρχές του 2000, τη χάραξη και την εφαρμογή της στρατηγικής για την ανάπτυξη των εμπορικών καναλιών της διεθνώς από το 2008, αλλά και για την έρευνα και ανάπτυξη που ξεκίνησε το 2006 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, έφεραν την Τρικαλινός από το περιορισμένο πλαίσιο του τοπικού παραγωγού στην πρώτη θέση στην κατηγορία του, διεθνώς.

Σήμερα, η εταιρεία έχει καταφέρει να τοποθετηθεί δυναμικά στις αγορές του εξωτερικού, με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Μέση Ανατολή, συνεργαζόμενη με επιλεγμένα δίκτυα διανομής και κορυφαίους χώρους εστίασης. Η προσέγγισή μας δεν βασίζεται στην ταχεία ή μαζική επέκταση, αλλά σε μια σταθερή, στοχευμένη και βιώσιμη ανάπτυξη, όπου προτεραιότητα έχουν η ποιότητα, η αξιοπιστία και η δημιουργία μακροχρόνιων, ουσιαστικών συνεργασιών εμπιστοσύνης».

2. Σε ποιες χώρες παρατηρείτε τη μεγαλύτερη ζήτηση για το ελληνικό αυγοτάραχο και πώς ανταποκρίνεται το διεθνές κοινό στο προϊόν σας;

«Η ισχυρότερη αγορά είναι η Γαλλία, όπου το προϊόν έχει καθιερωθεί σε ένα απαιτητικό γαστρονομικό περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την υψηλή γαστρονομία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η παρουσία μας στην Ταϊβάν, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, αγορές που δείχνουν σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον για premium και αυθεντικά gourmet προϊόντα.

Το διεθνές κοινό ανταποκρίνεται ιδιαίτερα θετικά στη μοναδικότητα του βελτιωμένου διατροφικά, γευστικά και ποιοτικά Trikalinos Αυγοτάραχου.

Αυτή η αναγνώριση ενισχύει διαρκώς τη θέση του στις αγορές υψηλής γαστρονομίας και συμβάλλει στη σταθερή διεύρυνση της διεθνούς του παρουσίας».

3. Τι θεωρείτε ότι διαφοροποιεί το αυγοτάραχο της Trikalinos από αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά;

«Η βασική διαφοροποίηση έρχεται μέσα από τον συνδυασμό παράδοσης, αυθεντικότητας και σταθερά υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία μας, με ιστορία που ξεκινά από το 1856, δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ποιότητα σε κάθε στάδιο παραγωγής, εφαρμόζοντας αυστηρά πρότυπα πιστοποίησης και συστηματικούς ελέγχους που διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια του προϊόντος.

Το Trikalinos Αυγοτάραχο έχει τη δική του ταυτότητα και δε μοιάζει με κανένα άλλο προϊόν στην κατηγορία του, προσφέροντας τη χαμηλότερη αλατοπεριεκτικότητα, βελούδινη υφή και μια αρωματική και γευστική πολυπλοκότητα που το καθιστά ως ένα από τα 30 καλύτερα προϊόντα, με βάση την κρίση σπουδαίων Chef και γευσιγνωστών. Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μαζί με το δυνατό story telling που συνδυάζει τη μακρά και ισχυρή πολιτισμική παρουσία, με την καινοτομία και το R&D, είναι οι λόγοι που το ξεχωρίζουν.

Παράλληλα, η δέσμευση αυτή στην ποιότητα και την αριστεία αποτυπώνεται και στην αναγνώριση που λαμβάνει διεθνώς, μέσα από βραβεία και πιστοποιήσεις που επιβεβαιώνουν τον premium χαρακτήρα του προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρούμε έναν σταθερό προσανατολισμό στην υψηλή γαστρονομική αξία και την αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές».

4. Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων για την ενίσχυση των εξαγωγών και του brand awareness της εταιρείας και τι αποκομίζει η Trikalinos από τη συμμετοχή της σε αυτές;

«Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο ενίσχυσης της διεθνούς αναγνωρισιμότητας και ανάπτυξης των εξαγωγών μας. Μέσα από αυτές τις διοργανώσεις, μας δίνεται η δυνατότητα να προσεγγίζουμε νέες αγορές, να ενισχύουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες και να αναπτύσσουμε σχέσεις με δίκτυα διανομής και επαγγελματίες της διεθνούς γαστρονομίας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για premium και gourmet προϊόντα.

Ενδεικτικά, πρόσφατες είναι οι συμμετοχές μας στη Food Expo στην Αθήνα, στη Gulfood στο Ντουμπάι και στη Global Seafood Expo στη Βαρκελώνη, όπου η εταιρεία είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το αυγοτάραχο και τις προτάσεις της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές κοινό».

5. Πώς επενδύει η Trikalinos στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις και στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς;

«Η καινοτομία στην Trikalinos δεν βασίζεται στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα και στη στοχευμένη ανάπτυξη προϊόντων που έχουν πραγματική γαστρονομική αξία. Η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην έρευνα και στον εκσυγχρονισμό, με συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα ήδη από το 2006, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εξέλιξη του βασικού της προϊόντος, του αυγοτάραχου, πλαισιώνοντάς το από καινοτόμα προϊόντα που είτε παράγονται από αυτό, είτε λειτουργούν συνδυαστικά με αυτό.

Έτσι, τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε λανσάρει στην αγορά των premium deli τέσσερα καινοτόμα προϊόντα που ακολουθούν αυτή τη λογική: το Bottarga Breeze, μύλο άλεσης θαλασσινού άλατος με αυγοτάραχο και τη νέα σειρά των προϊόντων επάλειψης. Το mousse αυγοτάραχου, το mousse αγκινάρας και αυγοτάραχου και ο πουρές φάβας αυγοτάραχου, είναι τρία ready to eat προϊόντα που προσφέρουν μοναδική γεύση, ευκολία και πολλές εφαρμογές χρήσης, με υψηλή διατροφική αξία.

Και τα τέσσερα αυτά προϊόντα σχεδιάστηκαν, ώστε να αναδεικνύουν το αυγοτάραχο σε πιο σύγχρονες και ευέλικτες μορφές κατανάλωσης, εναρμονισμένες με τις υψηλές διατροφικές απαιτήσεις του ενημερωμένου και απαιτητικού κοινού».