Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Προφυλακιστέος κρίθηκε το Σάββατο (6/6), μετά την απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 41χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, Βασιλικής, στην Καλαμάτα.

Η απολογητική διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από έξι ώρες, με τις δικαστικές αρχές να αποφασίζουν ομόφωνα την προσωρινή κράτησή του έως τη διεξαγωγή της δίκης. Κατά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο κατηγορούμενος αποδοκιμάστηκε από μικρή ομάδα πολιτών που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι η συζυγική σχέση είχε ουσιαστικά διακοπεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι το ζευγάρι συνέχιζε να διαμένει στην ίδια κατοικία μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαζυγίου.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, φέρεται να έκανε λόγο για πολύωρη ένταση και καβγά μεταξύ τους, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε συμπλοκή και πως «κάποια στιγμή θόλωσε».

Ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης, έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε το έγκλημα και να αξιολογηθεί εάν υπήρξαν στοιχεία προετοιμασίας ή σχεδιασμού.

Κατά την προανάκριση έχουν συγκεντρωθεί καταθέσεις και ευρήματα που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περιγράφουν μια ιδιαίτερα ελεγκτική και κακοποιητική συμπεριφορά του κατηγορουμένου απέναντι στη σύζυγό του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις της μέσω τεχνολογικών μέσων, GPS και κοριούς, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται επίσης ηχογραφήσεις και καταγραφές που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο υλικό διατηρούνταν για πιθανή χρήση σε μελλοντική δικαστική διαδικασία σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών και όχι για την παρακολούθηση της συζύγου του.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την 5η γυναικοκτονία εντός του 2026, ενώ πέρυσι ήταν χρονιά ρεκόρ για τις γυναικοκτονίες στη χώρα με 19.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καταθέσεις προσώπων από το περιβάλλον του ζευγαριού, οι οποίες κάνουν λόγο για περιστατικά λεκτικής και σωματικής κακοποίησης κατά το παρελθόν. Οι σχετικές αναφορές αποτελούν μέρος της δικογραφίας που θα αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Την ίδια ώρα, έντονος προβληματισμός επικρατεί για το μέλλον των δύο ανήλικων παιδιών του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένουν προσωρινά σε νοσοκομειακή δομή, όπως προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα προστασίας ανηλίκων.

Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες εξετάζουν τις διαθέσιμες λύσεις για τη φροντίδα και την επιμέλειά τους, με βασικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η φιλοξενία τους σε συγγενικό πρόσωπο, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ή η παροχή φροντίδας μέσω κατάλληλων δομών παιδικής προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα αναμένεται να έχουν ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της ψυχικής και συναισθηματικής προστασίας των δύο ανηλίκων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις τραγικές συνέπειες μιας οικογενειακής τραγωδίας.

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