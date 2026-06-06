ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης
Ειδήσεις
18:37 - 06 Ιουν 2026

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Προφυλακιστέος κρίθηκε το Σάββατο (6/6), μετά την απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 41χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, Βασιλικής, στην Καλαμάτα.

Η απολογητική διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από έξι ώρες, με τις δικαστικές αρχές να αποφασίζουν ομόφωνα την προσωρινή κράτησή του έως τη διεξαγωγή της δίκης. Κατά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο κατηγορούμενος αποδοκιμάστηκε από μικρή ομάδα πολιτών που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι η συζυγική σχέση είχε ουσιαστικά διακοπεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι το ζευγάρι συνέχιζε να διαμένει στην ίδια κατοικία μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαζυγίου.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, φέρεται να έκανε λόγο για πολύωρη ένταση και καβγά μεταξύ τους, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε συμπλοκή και πως «κάποια στιγμή θόλωσε».

Ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης, έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε το έγκλημα και να αξιολογηθεί εάν υπήρξαν στοιχεία προετοιμασίας ή σχεδιασμού.

Κατά την προανάκριση έχουν συγκεντρωθεί καταθέσεις και ευρήματα που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περιγράφουν μια ιδιαίτερα ελεγκτική και κακοποιητική συμπεριφορά του κατηγορουμένου απέναντι στη σύζυγό του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις της μέσω τεχνολογικών μέσων, GPS και κοριούς, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται επίσης ηχογραφήσεις και καταγραφές που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο υλικό διατηρούνταν για πιθανή χρήση σε μελλοντική δικαστική διαδικασία σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών και όχι για την παρακολούθηση της συζύγου του.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την 5η γυναικοκτονία εντός του 2026, ενώ πέρυσι ήταν χρονιά ρεκόρ για τις γυναικοκτονίες στη χώρα με 19.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καταθέσεις προσώπων από το περιβάλλον του ζευγαριού, οι οποίες κάνουν λόγο για περιστατικά λεκτικής και σωματικής κακοποίησης κατά το παρελθόν. Οι σχετικές αναφορές αποτελούν μέρος της δικογραφίας που θα αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Την ίδια ώρα, έντονος προβληματισμός επικρατεί για το μέλλον των δύο ανήλικων παιδιών του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένουν προσωρινά σε νοσοκομειακή δομή, όπως προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα προστασίας ανηλίκων.

Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες εξετάζουν τις διαθέσιμες λύσεις για τη φροντίδα και την επιμέλειά τους, με βασικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η φιλοξενία τους σε συγγενικό πρόσωπο, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ή η παροχή φροντίδας μέσω κατάλληλων δομών παιδικής προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα αναμένεται να έχουν ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της ψυχικής και συναισθηματικής προστασίας των δύο ανηλίκων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις τραγικές συνέπειες μιας οικογενειακής τραγωδίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj1y71h2rvi1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj21du32i9nd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
Ειδήσεις

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ειδήσεις

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά
Ειδήσεις

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της
Ειδήσεις

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν
Ειδήσεις

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ