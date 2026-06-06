Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Το τελευταίο διάστημα, το περιβάλλον Τσίπρα διέρρεε τακτικά ότι δεν ενδιαφέρεται να ενσωματώσει, υπό την ομπρέλα της ΕΛΑΣ, άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, παρά μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα. Στην περίπτωση βουλευτών, μάλιστα, η προϋπόθεση είναι η παράδοση της έδρας τους, όπως έκανε η Έφη Αχτσιόγλου. Εντούτοις, μια ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, πρωτεργάτη του «Μανιφέστου», έβαλε φωτιά στη σχετική συζήτηση.

Συγκεκριμένα, ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Facebook, το βράδυ της Παρασκευής (5/6), ότι βλέπει θετικά την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων. Ταυτόχρονα χαρακτήρισε «ακόμη πιο θετική» την πιθανή μεταφορά της εμπειρίας στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ, «στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποίησης του λόγου του νέου κόμματος».

Το περιεχόμενο της ανάρτησης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την κεντρική γραμμή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, μέσω διαρροών, διαμηνύει ότι δεν βιάζεται να προχωρήσει σε «μεταγραφές» στελεχών, είτε πρόκειται για μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είτε για πρώην στελέχη της Νέας Αριστεράς.

Λίγη ώρα αργότερα, ο κ. Σιακαντάρης διέγραψε την τοποθέτησή του, ενώ ακολούθησε η «έκρηξη» του Παύλου Πολάκη, ο οποίος, σε δική του ανάρτηση, άφησε σαφείς αιχμές κατά όσων επιδιώκουν τη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση Σιακαντάρη αποτελεί, πάντως, ένα ακόμη επικοινωνιακό αυτογκόλ, μετά από αρκετά άλλα στα οποία έχουν υποπέσει στελέχη της ΕΛΑΣ σε δημόσιες εμφανίσεις τους, δείχνοντας ότι η Αμαλίας έχει ακόμη αρκετή δουλειά μπροστά της στο σκέλος της ευρύτερης μιντιακής παρουσίας των εκπροσώπων της.

Από την άλλη, το σχόλιο του κ. Σιακαντάρη ενδέχεται να λειτουργήσει ενθαρρυντικά για μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που αμφιταλαντεύονται ως προς τη διατήρηση ή μη του κόμματος ως διακριτής πολιτικής οντότητας, φοβούμενα ότι δεν θα βρουν ανοιχτές πόρτες στην ΕΛΑΣ.