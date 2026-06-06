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Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος
Πολιτική
20:14 - 06 Ιουν 2026

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Reporter.gr Newsroom
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Για έλλειμμα «εμπιστοσύνης» έκανε λόγο η Ρένα Δούρου στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο (6/6), σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παρέμβασή της στην Κεντρική Επιτροπή, ζητώντας από τον Σωκράτη Φάμελλο να αποδείξει ότι δεν έχει σχέδιο «αυτοδιάλυσης» του κόμματος, βάζοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και έναν «οδικό χάρτη».

Όπως είπε, «δεν μπορεί να συζητά η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία βάσει δημοσκοπήσεων και δημοσιευμάτων», ενώ σχολίασε ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται «εικασίες» πως «κάποιοι λένε ότι πρέπει να πάμε στην ΕΛ.Α.Σ. διότι έχουν θέση».

Προσέθεσε, δε, ότι όσοι και όσες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατεβεί στις εκλογές στο πλαίσιο κάποιου ενωτικού σχήματος, «δεν σημαίνει ότι θα πάμε κόντρα ή θα λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά στην ΕΛ.Α.Σ.» και δήλωσε υπέρ μιας προγραμματικής συμμαχίας, αντί να μιλάνε με όρους «διαπιστευτηρίων» προς το πρόσωπο του Αλ. Τσίπρα.

Κλείνοντας, η Ρένα Δούρου κάλεσε τον πρόεδρο του κόμματος να δεχτεί έστω και τώρα την τροπολογία που κατατέθηκε, τονίζοντας πως διαφορετικά «μας πετάτε όλους στα σκυλιά».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα κατατέθηκε κείμενο τροπολογίας, στην βασική εισήγηση του προέδρου του κόμματος, με τίτλο «όχι στην αυτοδιάλυση. Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», κατέθεσαν έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης.

Στο κείμενο που υπογράφουν οι Τρύφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρυστινάκη, Γιώργος Παναγιώτοπουλος, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης αναφέρουν: «Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στην επόμενη ημέρα σε εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων, συμμετέχοντας στις εκλογικές μάχες ως συντεταγμένο κόμμα και όχι μέσω ατομικών συμφωνιών ή “δανεισμού στελεχών”».

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/06/2026 - 20:44
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