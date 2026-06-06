ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας
Ειδήσεις
13:08 - 06 Ιουν 2026

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η φετινή Διεθνής Οικονομική Διάσκεψη της Αγίας Πετρούπολης σχεδιάστηκε ως μια προσπάθεια του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν να αποδείξει ότι η Μόσχα εξακολουθεί να διατηρεί διεθνή επιρροή παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν προέβαλε τις εμπορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα και την Ινδία, ενώ προσκάλεσε ένα προσεκτικά επιλεγμένο ακροατήριο, στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί Αμερικανοί φιλικά διακείμενοι προς τη Μόσχα, πολλοί εκ των οποίων συνδέονται με το κίνημα MAGA, όπως η συντηρητική σχολιάστρια Candace Owens.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, η πιο χαρακτηριστική στιγμή του φόρουμ δεν αφορούσε την οικονομία ή τη διεθνή συνεργασία, αλλά την κατηγορηματική απόρριψη από τον Πούτιν της πρότασης του Ουκρανού προέδρου, Βολονίμιρ Ζελένσκι για απευθείας συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Λίγες ημέρες πριν από το φόρουμ, ο Ζελένσκι είχε δημοσιεύσει ανοικτή επιστολή προς τον Ρώσο ηγέτη, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση του πολέμου θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή και για τις δύο χώρες, ενώ προειδοποίησε ότι οι πρόσφατες απώλειες της Ρωσίας στο μέτωπο θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές προσωπικές συνέπειες για τον ίδιο τον Πούτιν.

Η απάντηση του Ρώσου προέδρου ήταν απορριπτική. Δήλωσε ότι δεν έχει νόημα να απαντήσει «στον συγγραφέα της επιστολής», αποφεύγοντας για ακόμη μία φορά να αναφέρει το όνομα του Ζελένσκι.

Αντί να απευθυνθεί στον Ουκρανό πρόεδρο, επέλεξε να στείλει μήνυμα στους Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν στην πρώτη γραμμή:

«Ολόκληρη η χώρα σας παρακολουθεί, ολόκληρη η χώρα είναι περήφανη για εσάς και εναποθέτει τις ελπίδες της σε εσάς. Συνεχίστε το έργο σας, αδέλφια.»

Η δήλωση προκάλεσε θερμό χειροκρότημα από το κατά κύριο λόγο ρωσικό ακροατήριο.

Ο πόλεμος πλησιάζει τη Ρωσία

Η τοποθέτηση του Πούτιν αποτελεί μία από τις πιο ξεκάθαρες απορρίψεις μέχρι σήμερα της προοπτικής απευθείας διαπραγματεύσεων με τον Ζελένσκι. Έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές δυνάμεις χάνουν μέρος των εδαφών που είχαν καταλάβει και οι συνέπειες του πολέμου γίνονται ολοένα πιο αισθητές στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Την πρώτη κιόλας ημέρα του φόρουμ, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε μικρή απόσταση από τον χώρο διεξαγωγής της διοργάνωσης, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό της Αγίας Πετρούπολης.

Παράλληλα, η διοργάνωση επιχείρησε να λειτουργήσει ως γέφυρα προσέγγισης με συντηρητικούς κύκλους της Δύσης. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Αμερικανός αξιωματούχος Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ, ο οποίος συμμετείχε με προσωπική ιδιότητα και μετέφερε χαιρετισμούς από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δώστε την πάσα πίσω στον πρόεδρο Τραμπ», απάντησε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Την ίδια στιγμή, ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι αναζητούνται τρόποι αποκατάστασης των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτοντας ότι εξετάζεται ακόμη και η πιθανότητα κατασκευής σήραγγας κάτω από την οδό Μπέρινγκ που θα συνδέει την Αλάσκα με τη ρωσική Άπω Ανατολή.

Οικονομία υπό πίεση παρά τα αισιόδοξα μηνύματα

Παρά τις προσπάθειες προβολής μιας εικόνας σταθερότητας, η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες λόγω του πολέμου.

Ο ίδιος ο Πούτιν αναγνώρισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με επίμονο πληθωρισμό και αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα. Οι πολεμικές δαπάνες έχουν εκτοξεύσει τις τιμές, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να αυξήσει τη φορολογία και το κόστος δανεισμού.

Παράλληλα, οι εντατικοποιημένες ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια, πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς και αποθήκες καυσίμων έχουν πλήξει τον ενεργειακό τομέα, μία από τις βασικότερες πηγές εσόδων της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ρωσική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η ανάπτυξη για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στο 0,5%, έναντι 5% το 2024 και 1% το 2025.

Ταυτόχρονα, το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας έφθασε τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο που είχε τεθεί για ολόκληρο το έτος.

Παρά την προσπάθεια του Κρεμλίνου να παρουσιάσει μια εικόνα ανθεκτικότητας και διεθνούς κύρους, το φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ανέδειξε κυρίως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ρωσία: έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος, αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό μέτωπο και μια οικονομία που δείχνει ολοένα και περισσότερα σημάδια κόπωσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο
Τεχνολογία

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν
Πολιτική

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία
Ειδήσεις

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ειδήσεις

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του
Πολιτική

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος
Ειδήσεις

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ