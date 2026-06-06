Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Η φετινή Διεθνής Οικονομική Διάσκεψη της Αγίας Πετρούπολης σχεδιάστηκε ως μια προσπάθεια του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν να αποδείξει ότι η Μόσχα εξακολουθεί να διατηρεί διεθνή επιρροή παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν προέβαλε τις εμπορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα και την Ινδία, ενώ προσκάλεσε ένα προσεκτικά επιλεγμένο ακροατήριο, στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί Αμερικανοί φιλικά διακείμενοι προς τη Μόσχα, πολλοί εκ των οποίων συνδέονται με το κίνημα MAGA, όπως η συντηρητική σχολιάστρια Candace Owens.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, η πιο χαρακτηριστική στιγμή του φόρουμ δεν αφορούσε την οικονομία ή τη διεθνή συνεργασία, αλλά την κατηγορηματική απόρριψη από τον Πούτιν της πρότασης του Ουκρανού προέδρου, Βολονίμιρ Ζελένσκι για απευθείας συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Λίγες ημέρες πριν από το φόρουμ, ο Ζελένσκι είχε δημοσιεύσει ανοικτή επιστολή προς τον Ρώσο ηγέτη, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση του πολέμου θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή και για τις δύο χώρες, ενώ προειδοποίησε ότι οι πρόσφατες απώλειες της Ρωσίας στο μέτωπο θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές προσωπικές συνέπειες για τον ίδιο τον Πούτιν.

Η απάντηση του Ρώσου προέδρου ήταν απορριπτική. Δήλωσε ότι δεν έχει νόημα να απαντήσει «στον συγγραφέα της επιστολής», αποφεύγοντας για ακόμη μία φορά να αναφέρει το όνομα του Ζελένσκι.

Αντί να απευθυνθεί στον Ουκρανό πρόεδρο, επέλεξε να στείλει μήνυμα στους Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν στην πρώτη γραμμή:

«Ολόκληρη η χώρα σας παρακολουθεί, ολόκληρη η χώρα είναι περήφανη για εσάς και εναποθέτει τις ελπίδες της σε εσάς. Συνεχίστε το έργο σας, αδέλφια.»

Η δήλωση προκάλεσε θερμό χειροκρότημα από το κατά κύριο λόγο ρωσικό ακροατήριο.

Ο πόλεμος πλησιάζει τη Ρωσία

Η τοποθέτηση του Πούτιν αποτελεί μία από τις πιο ξεκάθαρες απορρίψεις μέχρι σήμερα της προοπτικής απευθείας διαπραγματεύσεων με τον Ζελένσκι. Έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές δυνάμεις χάνουν μέρος των εδαφών που είχαν καταλάβει και οι συνέπειες του πολέμου γίνονται ολοένα πιο αισθητές στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Την πρώτη κιόλας ημέρα του φόρουμ, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε μικρή απόσταση από τον χώρο διεξαγωγής της διοργάνωσης, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό της Αγίας Πετρούπολης.

Παράλληλα, η διοργάνωση επιχείρησε να λειτουργήσει ως γέφυρα προσέγγισης με συντηρητικούς κύκλους της Δύσης. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Αμερικανός αξιωματούχος Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ, ο οποίος συμμετείχε με προσωπική ιδιότητα και μετέφερε χαιρετισμούς από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δώστε την πάσα πίσω στον πρόεδρο Τραμπ», απάντησε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Την ίδια στιγμή, ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι αναζητούνται τρόποι αποκατάστασης των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτοντας ότι εξετάζεται ακόμη και η πιθανότητα κατασκευής σήραγγας κάτω από την οδό Μπέρινγκ που θα συνδέει την Αλάσκα με τη ρωσική Άπω Ανατολή.

Οικονομία υπό πίεση παρά τα αισιόδοξα μηνύματα

Παρά τις προσπάθειες προβολής μιας εικόνας σταθερότητας, η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες λόγω του πολέμου.

Ο ίδιος ο Πούτιν αναγνώρισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με επίμονο πληθωρισμό και αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα. Οι πολεμικές δαπάνες έχουν εκτοξεύσει τις τιμές, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να αυξήσει τη φορολογία και το κόστος δανεισμού.

Παράλληλα, οι εντατικοποιημένες ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια, πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς και αποθήκες καυσίμων έχουν πλήξει τον ενεργειακό τομέα, μία από τις βασικότερες πηγές εσόδων της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ρωσική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η ανάπτυξη για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στο 0,5%, έναντι 5% το 2024 και 1% το 2025.

Ταυτόχρονα, το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας έφθασε τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο που είχε τεθεί για ολόκληρο το έτος.

Παρά την προσπάθεια του Κρεμλίνου να παρουσιάσει μια εικόνα ανθεκτικότητας και διεθνούς κύρους, το φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ανέδειξε κυρίως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ρωσία: έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος, αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό μέτωπο και μια οικονομία που δείχνει ολοένα και περισσότερα σημάδια κόπωσης.