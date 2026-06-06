Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Η απότομη πτώση του Bitcoin από τα 82.000 στα 59.000 δολάρια έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αγορές κρυπτονομισμάτων, με τους αναλυτές να προσπαθούν να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα: έχει βρεθεί ο πυθμένας της αγοράς ή τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη;

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου κατέγραψε την Παρασκευή τη χαμηλότερη τιμή του από την περίοδο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο απότομες διορθώσεις των τελευταίων μηνών.

Σήματα ότι το Bitcoin ίσως πλησιάζει στον… πυθμένα

Σύμφωνα με το cryptopotato, ο γνωστός αναλυτής Crypto Rover επισήμανε ότι το Bitcoin υποχώρησε κάτω από το λεγόμενο «Rainbow Chart», ένα μακροπρόθεσμο μοντέλο αποτίμησης που χρησιμοποιείται ευρέως στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η προηγούμενη ήταν κατά τη διάρκεια της μεγάλης πτωτικής αγοράς του 2022, όταν το Bitcoin κατρακύλησε έως τα 15.000 δολάρια.

Για πολλούς επενδυτές, η κίνηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι το Bitcoin εισέρχεται σε ζώνη σημαντικής υποτίμησης, κάτι που ιστορικά έχει συνδεθεί με την προσέγγιση ενός μεγάλου πυθμένα.

Παρά τη μικρή ανάκαμψη από τα 59.000 δολάρια, το Bitcoin εξακολουθεί να κινείται κάτω από το συγκεκριμένο επίπεδο, γεγονός που διατηρεί την αβεβαιότητα στην αγορά.

Το τεχνικό επίπεδο που παρακολουθούν όλοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο εκθετικός κινητός μέσος όρος 200 εβδομάδων (200-week EMA), ένας από τους σημαντικότερους μακροπρόθεσμους δείκτες για το Bitcoin.

Σύμφωνα με τον αναλυτή CRYPTOWZRD, ο συγκεκριμένος δείκτης έχει λειτουργήσει επανειλημμένα ως ισχυρή γραμμή στήριξης στις προηγούμενες πτωτικές αγορές, με το Bitcoin να σχηματίζει τον πυθμένα του είτε ακριβώς πάνω σε αυτόν είτε πολύ κοντά.

Αυτή τη στιγμή το Bitcoin δοκιμάζει τη συγκεκριμένη ζώνη. Εάν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από αυτήν και να ανακτήσει ανοδική δυναμική, θα ενισχυθεί το σενάριο ότι ο πυθμένας βρίσκεται στην περιοχή των 60.000 δολαρίων.

Αντίθετα, μια καθαρή διάσπαση προς τα κάτω θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέα κύματα πωλήσεων και ακόμη χαμηλότερες τιμές.

«Κοντά στον πάτο, αλλά όχι ακόμη»

Από την πλευρά του, ο αναλυτής Rekt Capital συνέκρινε τη σημερινή κατάσταση με την αγορά του 2022 και διαπίστωσε σημαντικές διαφορές.

Τότε, το Bitcoin είχε υποχωρήσει περίπου 22% κάτω από το ιστορικό υψηλό του 2017. Στην τρέχουσα διόρθωση, η τιμή έχει βρεθεί μόλις 12% κάτω από το ιστορικό υψηλό του 2021.

Με βάση αυτή τη σύγκριση, ο αναλυτής εκτιμά ότι η αγορά πλησιάζει σε σημείο καμπής, αλλά πιθανότατα δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία σχηματισμού πυθμένα.

«Το Bitcoin βρίσκεται κοντά στον πάτο, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Υπάρχει ακόμη χρόνος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αγορά σε φάση «όλα ή τίποτα»

Προς το παρόν, τα μηνύματα παραμένουν αντικρουόμενα. Από τη μία πλευρά, οι μακροπρόθεσμοι δείκτες και τα ιστορικά πρότυπα δείχνουν ότι το Bitcoin βρίσκεται κοντά σε επίπεδα που στο παρελθόν έχουν σηματοδοτήσει ευκαιρίες αγοράς.

Από την άλλη, η υψηλή μεταβλητότητα και η αδυναμία σταθερής ανάκαμψης αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας πτώσης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία του κορυφαίου κρυπτονομίσματος, καθώς η αγορά φαίνεται να εισέρχεται σε μια φάση «όλα ή τίποτα», η οποία ενδέχεται να καθορίσει την επόμενη μεγάλη τάση του Bitcoin.