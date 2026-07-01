Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Σοβαρά τραυματισμένη 70χρονη, σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις

Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, με στόχους κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από τα περιστατικά τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, ενώ μία 70χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στόχοι των επιθέσεων ήταν η κατοικία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτευτού Αφροδίτης Νέστορα. Οι δράστες φέρονται να κινήθηκαν με δίκυκλα, ενώ οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών.

Η σοβαρότερη επίθεση στη Χαριλάου

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 04:35 στην περιοχή της Χαριλάου, όταν από την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ενώ η 70χρονη μητέρα της υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών. Παράλληλα, οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερης έκτασης φθορές στα δύο δίκυκλα.

Επίθεση στην Τούμπα

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 04:23, σημειώθηκε δεύτερη επίθεση στην περιοχή της Τούμπας. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει, στον τρίτο όροφο, ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης.

Η έκρηξη προκάλεσε φθορές στην είσοδο του κτιρίου, με ράγισμα υαλοπίνακα και αποχρωματισμούς, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

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Η πρώτη επίθεση στην Πυλαία

Η πρώτη χρονικά επίθεση καταγράφηκε στις 04:18 στην Πυλαία. Εκεί, άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό έξω από ακίνητο που ανήκει στον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς είχε διαμείνει στο συγκεκριμένο διαμέρισμα στο παρελθόν, χωρίς πλέον να κατοικεί εκεί.

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής

Τη διερεύνηση των τριών υποθέσεων έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, καθώς οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να αποτελούν μέρος οργανωμένου και συντονισμένου σχεδίου.

Οι ερευνητές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ταυτοποίηση των δραστών και η εξακρίβωση του τρόπου δράσης τους, δεδομένου ότι τα τρία περιστατικά εκδηλώθηκαν μέσα σε λιγότερο από είκοσι λεπτά και είχαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη μεθοδολογία και την επιλογή των στόχων.

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Μαρινάκης: «Επέλεξαν να σκοτώσουν ανθρώπους για τις ιδέες τους»

Για τρεις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με στόχο κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας τα περιστατικά «δολοφονικές ενέργειες» και ζητώντας την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεταξύ περίπου 4:15 και λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, με στόχους την κατοικία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμόβιτς, της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα και του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη.

Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο, επισημαίνοντας ότι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία.

«Έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια όπου κοιμούνταν οικογένειες»

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν άνθρωποι.

Όπως ανέφερε, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν η Αφροδίτη Νέστορα, οι γονείς της, καθώς και ακόμη δύο πολίτες, ενώ η μητέρα της εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

«Όταν τοποθετείς γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα όπου ζουν άνθρωποι, αποδέχεσαι το ενδεχόμενο να υπάρξουν νεκροί. Γνωρίζεις ότι η ενέργειά σου μπορεί να οδηγήσει σε βαρύ τραυματισμό ή ακόμη και στην απώλεια ανθρώπινης ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας γιατί χαρακτήρισε τις επιθέσεις «δολοφονικές».

«Στόχευσαν ανθρώπους για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στελέχη που βρέθηκαν στο στόχαστρο επελέγησαν λόγω της πολιτικής τους ταυτότητας και της διαχρονικής τους παρουσίας στη Νέα Δημοκρατία.

Όπως είπε, πρόκειται για ανθρώπους που έχουν προσφέρει επί σειρά ετών στην παράταξη και στοχοποιήθηκαν εξαιτίας των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

«Επειδή πιστεύουν σε συγκεκριμένες ιδέες και ανήκουν σε μία πολιτική παράταξη, κάποιοι επέλεξαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, αλλά και τη ζωή των οικογενειών τους», δήλωσε.

Προτεραιότητα η εξιχνίαση της υπόθεσης

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών, υπογραμμίζοντας πως βασική προτεραιότητα αποτελεί αφενός η προστασία της υγείας των τραυματιών και αφετέρου η προσαγωγή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη.

«Το πρώτο μέλημα είναι να αποκατασταθεί η υγεία των ανθρώπων που τραυματίστηκαν. Από εκεί και πέρα, στόχος είναι να εντοπιστούν οι δράστες και να λογοδοτήσουν για βαρύτατα κακουργήματα», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει απέναντι στη βία»

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί σταθερή πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα πολιτικής και οργανωμένης βίας.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις εκκενώσεις καταλήψεων, στις αστυνομικές επιχειρήσεις σε πανεπιστημιακούς χώρους, στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας και στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, επισημαίνοντας ότι η νομιμότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη επιλογή.

«Η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο ούτε πολιτική ταυτότητα. Το κράτος οφείλει να προστατεύει όλους τους πολίτες και να αντιμετωπίζει αποφασιστικά κάθε μορφή βίας», τόνισε.

Αναφορά και στους «ηθικούς αυτουργούς»

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι πέρα από τους φυσικούς αυτουργούς των επιθέσεων υπάρχουν και όσοι, με τη δημόσια στάση ή τη ρητορική τους, συμβάλλουν –όπως είπε– στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες.

Μάλιστα, συνέδεσε το ζήτημα με τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της πολιτικής βίας απαιτεί τόσο την τιμωρία των δραστών όσο και την απομόνωση κάθε λογικής που επιχειρεί να τη δικαιολογήσει ή να την υποβαθμίσει.

Κυρανάκης: Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται

Ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης με ανακοίνωση του αναφέρει: «Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για «παρεμβάσεις». Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας».

Χρυσοχοΐδης για επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: «Οι γνωστοί ανόητοι, παίζουν με ανθρώπινες ζωές

«Γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι που παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Τους αξίζει αυστηρή τιμωρία» είναι το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΙ για τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια των τριών στελεχών της ΝΔ.

«Τους αξίζει μόνο αυστηρή τιμωρία, παράδοση στη Δικαιοσύνη και μία δίκαιη δίκη για να μην μάθουν να παίζουν με ζωές», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djn2ypdv1tpl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τσουκαλάς: Αποτροπιασμός για το βίαιο περιστατικό με στόχο στελέχη της ΝΔ και τις οικογένειές τους

Το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη με στόχο τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για το περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του κόμματος με αντικείμενο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ασύμβατες με τις αρχές της Δημοκρατίας και διατύπωσε την «σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη» καταδίκη του κόμματος.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράσταση του ΠΑΣΟΚ προς τις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκαν στο στόχαστρο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

«Η βία δεν χωρά στη Δημοκρατία», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, επισημαίνοντας την ανάγκη να κινηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν όσοι σχεδίασαν και υλοποίησαν, όπως ανέφερε, «αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα».