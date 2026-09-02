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Λέσβος: Φορολογική «ανάσα» σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό
Ειδήσεις
16:28 - 02 Σεπ 2026

Λέσβος: Φορολογική «ανάσα» σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό

Reporter.gr Newsroom
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Μέτρα οικονομικής στήριξης τίθενται σε εφαρμογή για επιχειρήσεις και επαγγελματίες στη Λέσβο που υπέστησαν οικονομικές απώλειες εξαιτίας της εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού και των κτηνιατρικών μέτρων που κρίθηκε αναγκαίο να εφαρμοστούν. Τα μέτρα προβλέπονται σε κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της ΑΑΔΕ.  

Με την έκδοση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α.1174/2026, προβλέπεται παράταση στις προθεσμίες καταβολής, καθώς και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο στους κλάδους της παραγωγής τυριών και της εκτροφής οπληφόρων ζώων που προορίζονται για σφαγή.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που εμπίπτουν στα μέτρα προβλέπονται:

  • Παράταση προθεσμιών: Οι προθεσμίες εξόφλησης βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών, οι οποίες έληγαν ή λήγουν από 15/03/2026 έως και 31/12/2026, μετατίθενται έως και τις 31/12/2026.
  • Αναστολή είσπραξης: Για τις βεβαιωμένες στην ΑΑΔΕ οφειλές που ήταν ήδη ληξιπρόθεσμες στις 15/03/2026, αναστέλλεται η είσπραξή τους για το διάστημα από 15/03/2026 έως και 31/12/2026.
  • Ρυθμισμένες οφειλές: Οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που έληγαν ή λήγουν από 15/03/2026 έως και 31/12/2026 μετατίθενται για χρόνο μετά την ολοκλήρωση του υφιστάμενου προγράμματος ρύθμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521.

Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  • Τηλεφωνικά, μέσω του 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.
  • Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, επιλέγοντας την κατηγορία «Θέματα Είσπραξης».
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