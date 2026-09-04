Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Να καθαρίσει το τοπίο στις αγροτικές πληρωμές – Στο επίκεντρο MyAGRO και ψηφιοποίηση

Την ανάγκη να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η αξιοπιστία του συστήματος των αγροτικών ενισχύσεων, μέσα από τη διαφάνεια, την ψηφιοποίηση και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων, ανέδειξε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Μιλώντας στην 4η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), που πραγματοποιείται σήμερα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει η νέα προγραμματική περίοδος 2028-2034, αλλά και στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη διαχείριση και τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων.

«Η αξιοπιστία χρειάζεται διαρκή φροντίδα και προστασία», ήταν το βασικό μήνυμα του διοικητή της ΑΑΔΕ, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

Η αλλαγή εικόνας της Ελλάδας στην Ευρώπη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αλλαγή της εικόνας της Ελλάδας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, επισημαίνοντας ότι μέσα σε έναν χρόνο η χώρα κατάφερε να ξεπεράσει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Όπως ανέφερε, ήρθη η αναστολή της διαπίστευσης και πλέον υπάρχει πιστοποιημένος οργανισμός πληρωμών, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, είναι οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, με διαφάνεια και λογοδοσία, ώστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να κατευθύνεται στους πραγματικούς παραγωγούς.

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για μια προσπάθεια που δεν ήταν ούτε αυτονόητη ούτε εύκολη. Για τον λόγο αυτό, η αξιοπιστία που έχει οικοδομηθεί θα πρέπει να προστατεύεται διαρκώς από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο επίκεντρο η ψηφιακή μετάβαση και το MyAGRO

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον αγροτικό τομέα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πλατφόρμα MyAGRO.

Η ψηφιοποίηση και η διαλειτουργικότητα των δεδομένων, όπως ανέφερε, μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμα εργαλεία για τη δημιουργία ενός πιο αξιόπιστου συστήματος πληρωμών και ελέγχων.

Στο νέο αυτό πλαίσιο διασυνδέονται δεδομένα από τα νέα χαρτογραφικά υπόβαθρα, το περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ και το Κτηματολόγιο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα διαφορετικό περιβάλλον για την καταγραφή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αγροτικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, ο κ. Πιτσιλής ξεκαθάρισε ότι η βασική πρόκληση δεν βρίσκεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά κυρίως στη σωστή εφαρμογή του νέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Οι αλλαγές είναι σημαντικές και απαιτούν συνεχή συνεργασία με τους φορείς της παραγωγής, ώστε οι λύσεις που εφαρμόζονται να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες των καλλιεργειών και των συναλλαγών στην ύπαιθρο.

«Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον αν δεν αντιμετωπίσουμε το παρελθόν»

Με αναφορά στις χρόνιες αδυναμίες του συστήματος, ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε:

«Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε με σοβαρότητα το μέλλον αν δεν αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος».

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να «καθαρίσει το τοπίο» και να διαμορφωθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον πραγματικό και συνεπή παραγωγό, περιορίζοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις και τις πρακτικές που πλήττουν την αξιοπιστία των αγροτικών πληρωμών.

Ο έλεγχος, όπως τόνισε, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τιμωρητικός μηχανισμός. Αντίθετα, θα πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο προστασίας του συνεπούς παραγωγού, των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, αλλά και της ισονομίας μεταξύ των αγροτών.

Η νέα ΚΑΠ ως ευκαιρία για απλούστερες διαδικασίες

Αναφερόμενος στη νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2028-2034, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι η μεγαλύτερη ευελιξία που αναμένεται να δοθεί στα κράτη-μέλη θα συνοδεύεται και από αυξημένη ευθύνη.

Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εφαρμόσει τις νέες πολιτικές με όρους αξιοπιστίας, απλότητας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Η νέα προγραμματική περίοδος μπορεί, σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, να αποτελέσει ευκαιρία για ένα πιο απλό και στοχευμένο σύστημα στήριξης των παραγωγών, με περισσότερες ψηφιακές διαδικασίες, καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και μεγαλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης και διαχείρισης κρίσεων.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται συνεργασία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τα επιμελητήρια, καθώς και τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Το στοίχημα: λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερη διαφάνεια

Το τελικό ζητούμενο, όπως το περιέγραψε ο κ. Πιτσιλής, είναι ένα σύστημα που θα περιορίζει την ταλαιπωρία για τον συνεπή αγρότη, θα προσφέρει καλύτερα και πιο αξιόπιστα δεδομένα στη διοίκηση και θα ενισχύει τη διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.