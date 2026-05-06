Πέθανε ο Δημήτρης Μόσχος, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής του SMERC

Με βαθιά θλίψη ανακοινώθηκε την Τετάρτη (6/5) η απώλεια του Θοδωρή Μόσχου, Διευθύνοντος Συμβούλου και συνιδρυτή του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap, με την εταιρεία να αποχαιρετά έναν στενό συνεργάτη και φίλο, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή και την ανθρώπινη παρουσία του.

Η ανακοίνωση του Επενδυτικού Ταμείου SMERemediumCap

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε σήμερα την απώλεια του αγαπητού μας συνεργάτη και κυρίως φίλου, Θοδωρή Μόσχου, Διευθύνοντα Συμβούλου και συνιδρυτή του Επενδυτικού Ταμείου SMERemediumCap.

Η άδικη και πρόωρη απώλειά του, αφήνει σε όλους εμάς, που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του, ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η συμβολή του στην πορεία της εταιρείας μας υπήρξε ουσιαστική και πολύτιμη.

Ο Θοδωρής δεν ήταν απλώς ένα ικανό και έμπειρο στέλεχος. Υπήρξε πρωτίστως ένας σπουδαίος άνθρωπος. Έντιμος, εργατικός, παθιασμένος με τη δουλειά του, ξεχώριζε καθημερινά για την ευγένεια, την αξιοπρέπεια, το πνεύμα ομαδικότητας, το γνήσιο ενδιαφέρον που έδειχνε για τους συνεργάτες και τους φίλους του.

Η σκέψη όλων μας αυτές τις δύσκολες ώρες είναι με την οικογένεια και τους οικείους του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

Το έργο που αφήνει πίσω του θα συνεχιστεί με το ίδιο πάθος, με την ίδια αφοσίωση που το υπηρέτησε ο ίδιος. Η μνήμη του θα μας συνοδεύει για πάντα και θα συνεχίσει να μας εμπνέει και να μας καθοδηγεί.

Καλό ταξίδι Θοδωρή. Θα μας λείψεις πολύ.».