SMERC: Είσοδος σε μια αγορά €200 εκατ. – Οι προκλήσεις του «Rolex - ΦΠΑ» και της ασφάλισης κατοικιδίων

Νέα επενδυτική φάση δρομολογεί ο όμιλος Πλακεντία, που αναπτύχθηκε υπό την επενδυτική ομπρέλα του SMERemediumCap (SMERC), με στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου οργανωμένου δικτύου κτηνιατρικών κλινικών στην Ελλάδα και την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας του στην αγορά υπηρεσιών υγείας για ζώα συντροφιάς.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 14/7. ο επικεφαλής του SMERC, Νίκος Καραμούζης, παρουσίασε το επόμενο βήμα ανάπτυξης του ομίλου, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική θα επικεντρωθεί στην επέκταση του δικτύου μέσω νέων μονάδων, αλλά και πιθανών εξαγορών σε περιοχές με σημαντικές προοπτικές, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διερευνητικές επαφές και για την παρουσία του ομίλου στην Κύπρο.

Η νέα αυτή περίοδος ανάπτυξης έρχεται μετά την ολοκλήρωση επένδυσης ύψους €22 εκατ., η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του ομίλου Πλακεντία. Μέσα από εξαγορές υφιστάμενων κτηνιατρικών μονάδων, δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και ενοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων κάτω από μία ενιαία εταιρική ταυτότητα, το SMERC δημιούργησε το πρώτο οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών και ένα από τα μεγαλύτερα αντίστοιχα σχήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το επενδυτικό πλάνο και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου

Όπως αναφέρθηκε, η επένδυση των €22 εκατ. χρηματοδοτήθηκε μέσω συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων του SMERC, τραπεζικού δανεισμού –μεταξύ των χρηματοδοτών περιλαμβάνεται και η Optima Bank– καθώς και πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κεντρικός στόχος δεν ήταν μόνο η ανάπτυξη νέων υποδομών, αλλά και η δημιουργία ενός ενιαίου οργανωμένου μοντέλου λειτουργίας, με κοινά πρότυπα ποιότητας, σύγχρονο εξοπλισμό, ψηφιακές διαδικασίες και ενισχυμένο επιστημονικό δυναμικό.

Έτσι, σήμερα ο όμιλος διαθέτει εννέα μονάδες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Κυκλάδες, διαθέτοντας συνολικά 200 κλίνες νοσηλείας, 130 κτηνιάτρους, 10 χειρουργικές αίθουσες και προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό. Στο δίκτυο περιλαμβάνεται επίσης το μεγαλύτερο, σύμφωνα με τη διοίκηση, εργαστήριο κτηνιατρικών εξετάσεων στην Ελλάδα.

Μια αγορά άνω των €200 εκατ. με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης

Σημειώνεται ότι η στρατηγική του SMERC βασίζεται στην εκτίμηση ότι η ελληνική αγορά υπηρεσιών υγείας για ζώα συντροφιάς ξεπερνά τα €200 εκατ. και βρίσκεται σε φάση σταδιακής ωρίμανσης.

Η αύξηση του αριθμού των κατοικιδίων, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών για την προληπτική φροντίδα, αλλά και η ανάγκη για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες δημιουργούν προϋποθέσεις για τη μετάβαση από ένα κατακερματισμένο μοντέλο μικρών κτηνιατρείων σε μεγαλύτερες οργανωμένες επιχειρηματικές δομές.

Παράλληλα, σημαντική προοπτική ανάπτυξης αποτελεί η σταδιακή διείσδυση της ασφάλισης κατοικιδίων στην ελληνική αγορά, ένας τομέας που παραμένει σε αρχικό στάδιο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον μοχλός ανάπτυξης για τον κλάδο.

Το ζήτημα του ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της πορείας του ομίλου, πάντως, ο Νίκος Καραμούζης επανέφερε το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας για ζώα συντροφιάς, υποστηρίζοντας ότι ο σημερινός συντελεστής επιβαρύνει σημαντικά το κόστος πρόσβασης των πολιτών σε αναγκαίες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

«Η πολιτεία έχει μπλέξει το Rolex με την παροχή υπηρεσιών υγείας στις κτηνιατρικές υπηρεσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση των κτηνιατρικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να εξομοιώνεται με προϊόντα πολυτελείας, αλλά να προσεγγίζεται ως υπηρεσία υγείας. Παράλληλα υπογράμμισε την σημασία της ανάπτυξης ασφαλιστικών προϊόντων που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη. Ήδη, η Eurolife και η Ευρώπη τα προσφέρουν, σε μια αγορά, όμως, που στην Ελλάδα είναι μηδενική. Βέβαια αναμένεται να αναπτυχθεί καθώς στη β. Ευρώπη τα ποσοστά ασφάλισης των ζώων συντροφιάς είναι έως και 40% του πληθυσμού (Σκανδιναβία, στη Μ. Βρετανία που είναι και υποχρεωτική είναι στο 20%).

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην εκπαίδευση

Πέρα από την ανάπτυξη, όμως, των εγκαταστάσεων, ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει προγράμματα εκπαίδευσης και εξέλιξης κτηνιάτρων, συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την κλινική εκπαίδευση φοιτητών.

Παράλληλα, συμμετέχει σε προγράμματα πρακτικής άσκησης ελληνικών πανεπιστημίων και βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία εξειδικευμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων κτηνιατρικής στην Ελλάδα.

Οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές κερδοφορίας

Σε οικονομικό επίπεδο, ο όμιλος Πλακεντία αναμένεται να παρουσιάσει κύκλο εργασιών περίπου €12 εκατ. το 2026, έναντι περίπου €9 εκατ. το 2025.

Η τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με οριακά θετικό αποτέλεσμα, ενώ από το 2027 η διοίκηση προβλέπει μετάβαση σε ουσιαστική κερδοφορία, καθώς θα αρχίσουν να αποδίδουν οι συνέργειες από την ενοποίηση του δικτύου, οι οικονομίες κλίμακας και η περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών.

Η επόμενη ημέρα μετά το consolidation

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας consolidation, το επενδυτικό σχήμα του SMERC, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αξιολογήσει τις επόμενες στρατηγικές επιλογές για τον όμιλο.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή ή η μεταβίβαση του ομίλου, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες αγοράς και ολοκληρωθεί η δημιουργία μιας πλήρως ενοποιημένης και ώριμης επιχειρηματικής πλατφόρμας.

Συνολικά, η πορεία του Πλακεντία εντάσσεται στη στρατηγική του SMERC για τη δημιουργία μεγαλύτερων και ανταγωνιστικότερων εταιρικών σχημάτων σε κατακερματισμένους κλάδους, με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας μέσα από την οργανωτική αναδιάρθρωση, την ανάπτυξη και την ενοποίηση δραστηριοτήτων.