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McDonalds: Επενδύει €1,4 εκατ. σε κατάστημα «σημαία» στο The Mall Athens και σηκώνει ταμπέλα «Μακ Ντόναλντς»
Επιχειρήσεις
09:33 - 13 Μάι 2026

McDonalds: Επενδύει €1,4 εκατ. σε κατάστημα «σημαία» στο The Mall Athens και σηκώνει ταμπέλα «Μακ Ντόναλντς»

Γιώργος Αλεξάκης
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Με αιχμή την τεχνολογική αναβάθμιση και τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, η Premier Capital Hellas προχωρά στην υλοποίηση νέου επενδυτικού κύκλου για το δίκτυο της McDonald’s στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας στο The Mall Athens το πρώτο εστιατόριο στην Ευρώπη που λειτουργεί με το διεθνές concept “Project Ray”.

Η επένδυση, ύψους €1,4 εκατ., εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος συνεχίζει να ενισχύει το αποτύπωμά του στην εγχώρια αγορά.

Τα εγκαίνια του νέου καταστήματος πραγματοποιήθηκαν χθες (12/5) παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, του CEO της Premier Capital Hellas, που αναπτύσσει τα McDonald’s στην Ελλάδα, Vladimir Janevski, καθώς και του Carmelo Hili, επικεφαλής του μαλτέζικου ομίλου Hili Ventures, που βρίσκεται πίσω από την Premier Capital.

Σημείο πλέον αναφοράς για τους επισκέπτες του καταστήματος αλλά και του The Mall Athens είναι η επιλογή της ελληνικής επιγραφής «Μακ Ντόναλντς» με τη διοίκηση της Premier Capital Hellas να τη συνδέει με τη μακρόχρονη παρουσία της αλυσίδας στην ελληνική αγορά.

«Για τους Έλληνες είμαστε το “Μακ” και το σεβόμαστε αυτό. Σεβόμαστε ακόμη περισσότερο το ελληνικό αλφάβητο και γι’ αυτό παρουσιάζουμε για πρώτη φορά την επιγραφή της McDonald’s με ελληνικούς χαρακτήρες», ανέφερε κατά την εκδήλωση ο CEO της Premier Capital Hellas, Vladimir Janevski. Όπως σημείωσε, η κίνηση αυτή αποτελεί «μια ισχυρή δήλωση για το πόσο στενά θέλει να συνδεθεί η McDonald’s με την ελληνική κοινωνία», στο πλαίσιο και της νέας καμπάνιας «I want Μακ».

Το κατάστημα

Η εταιρεία, η οποία συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, εγκαινίασε το νέο κατάστημα σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα της χώρας. Το “Project Ray”, που φέρει το όνομα του ιδρυτή της McDonald’s Ray Kroc, αποτελεί το νέο διεθνές concept καταστημάτων της αλυσίδας και δίνει έμφαση στον ψηφιακό χαρακτήρα της εξυπηρέτησης, στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες και στη συνολική εμπειρία του καταναλωτή.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το κατάστημα του The Mall Athens είναι το δεύτερο διεθνώς που ανοίγει με το συγκεκριμένο concept, μετά το αντίστοιχο σημείο στο Χονγκ Κονγκ. Ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται οι μεγάλου μεγέθους ψηφιακές οθόνες – σε διαστάσεις τοίχου – καθώς και η χρήση της ελληνικής γλώσσας στην εμπορική ταυτότητα του καταστήματος, επιλογή που, όπως επισημάνθηκε, έγινε «από σεβασμό στην ελληνική γλώσσα και χώρα».

Χαρακτηριστικά, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ανέφερε: «Υπάρχουν λίγα brands στον κόσμο, τόσο χαρακτηριστικά αμερικανικά όσο η McDonald’s, και λίγες εικόνες τόσο άμεσα αναγνωρίσιμες όσο οι χρυσές αψίδες του εμβλήματός της. Εδώ και 35 χρόνια, η McDonald’s αποτελεί κομμάτι της καθημερινής των Ελλήνων, και όπως βλέπουμε σήμερα, συνεχίζει να αναπτύσσεται στη χώρα. Γιατί όταν η αμερικανική καινοτομία συναντά την ελληνική ευρηματικότητα, το αποτέλεσμα εκπλήσσει.»

Παράλληλα ο Melo Hili, Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα, δήλωσε: «Καθώς η McDonald’s συμπληρώνει 35 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, αυτό το εστιατόριο αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες μας για την ελληνική αγορά και τη σχέση που έχουμε χτίσει με τους Έλληνες καταναλωτές. Η επένδυση στο The Mall Athens, δημιουργεί 60 νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Premier Capital Hellas για περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα».

«Από το πρώτο μας εστιατόριο στο Σύνταγμα το 1991 μέχρι σήμερα, η McDonald’s έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα brands στη χώρα, παραμένοντας κοντά στους ανθρώπους, στις στιγμές και στις αναμνήσεις τους. Το νέο αυτό εστιατόριο αποτελεί ένα κοινό ορόσημο για όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής», δήλωσε ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas.

Παραγωγική δυνατότητα

Σε λειτουργικό επίπεδο, η νέα μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί υψηλούς όγκους επισκεψιμότητας, με την κουζίνα να διαθέτει παραγωγική δυνατότητα έως και 1.400 burgers ανά ώρα. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας συνδέεται με τη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της σε σημεία με αυξημένη εμπορική και καταναλωτική κίνηση.

Ο Managing Director της Premier Capital Hellas, Vladimir Janevski, δήλωσε αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο υπάρχον δίκτυο της McDonald’s. Όπως ανέφερε, μέσα στο καλοκαίρι προγραμματίζεται το άνοιγμα ακόμη ενός καταστήματος νέας γενιάς στη Θεσσαλονίκη, ενώ έως το τέλος του έτους θα προχωρήσει και η ανακαίνιση του καταστήματος στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοίκησης, το δίκτυο McDonald’s στην Ελλάδα εξυπηρέτησε περισσότερους από 12 εκατ. πελάτες το 2025. Παράλληλα, η εταιρεία δεν αποκάλυψε το ύψος του μισθώματος ούτε τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης για το νέο κατάστημα στο The Mall Athens.

Επενδύσεις

Από το 2011, όταν η Premier Capital Hellas ανέλαβε τον ρόλο του Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα, οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας έχουν ξεπεράσει τα €50 εκατ., με κεφάλαια που κατευθύνθηκαν σε νέα εστιατόρια, ανακαινίσεις υφιστάμενων σημείων και τεχνολογικές αναβαθμίσεις του δικτύου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επένδυση ύψους €7 εκατ. για τη δημιουργία νέου κέντρου διανομής στον Ασπρόπυργο, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης αποθεμάτων και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οικονομική εικόνα

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, η Premier Capital κατέγραψε το 2025 αύξηση κύκλου εργασιών κατά 8,1%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε €772,67 εκατ. Ωστόσο, η κερδοφορία του ομίλου υποχώρησε λόγω της αύξησης του κόστους πρώτων υλών και κυρίως του βόειου κρέατος, που εξακολουθεί να δέχεται έντονες πληθωριστικές πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πιο συγκρατημένη ήταν η εικόνα της ελληνικής δραστηριότητας, με τον κύκλο εργασιών της Premier Capital Hellas να ενισχύεται κατά 0,78% το 2025, στα €109,79 εκατ. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σημαντικά, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε €204 χιλ., αντανακλώντας τις αυξημένες λειτουργικές πιέσεις στον κλάδο της οργανωμένης εστίασης.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η εταιρεία προχώρησε και σε αναδιάρθρωση του δικτύου της, διακόπτοντας τη λειτουργία δύο καταστημάτων σε Π. Ράλλη και Χαϊδάρι. Στο τέλος του 2025 λειτουργούσε συνολικά 34 εστιατόρια στην Ελλάδα.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επενδύσεις σε νέα καταστήματα, υποδομές logistics και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό θα ενισχύσουν σταδιακά την αποδοτικότητα του δικτύου και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά οργανωμένης εστίασης.

Βιωσιμότητα

Πλέον, η Premier Capital επενδύει και σε θέματα βιωσιμότητας έχοντας συστήσει ειδική ομάδα δίνοντας έμφαση σε θέματα αειφορίας και ενίσχυσης του κοινωνικού της αποτυπώματος. Να σημειωθεί ότι η κοινωνική συνεισφορά της McDonald’s εκτείνεται πέρα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσα από την αποστολή «Feed and Foster Communities». Από το 2021, οι άνθρωποί της έχουν προσφέρει περισσότερες από 15.560 ώρες εθελοντικής εργασίας, ενώ μέσω της στήριξής της στο Ronald McDonald House, που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2025 στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και προετοιμάζοντας τη δεύτερη Στέγη Γονέων στο «Έλενα Βενιζέλου», η εταιρεία έχει προσφέρει περισσότερες από 1.053 δωρεάν διανυκτερεύσεις για 339 οικογένειες παιδιών που νοσούσαν, μέσα σε έναν χρόνο.

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