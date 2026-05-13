Η Ελλάδα πληρώνει την υψηλότερη τιμή στην Ευρώπη για το αμερικανικό LNG

Την υψηλότερη τιμή μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πληρώνει η Ελλάδα, σύμφωνα το European LNG Tracker του think tank IEEFA, επιβεβαιώνοντας ότι η στροφή προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο των ΗΠΑ συνοδεύεται από αυξημένο κόστος για την ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα προμηθεύτηκε το 73% των εισαγωγών LNG από τις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2026, ποσοστό που τη φέρνει ανάμεσα στις έξι ευρωπαϊκές χώρες με εξάρτηση άνω του 70% από το αμερικανικό LNG.

Την ίδια στιγμή, η χώρα πλήρωσε το 2025 μέση τιμή 38,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το αμερικανικό LNG, δηλαδή 12% υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική αγορά, καθώς το φυσικό αέριο παραμένει κρίσιμο καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή και τη διαμόρφωση της χονδρικής τιμής ρεύματος.

Με άλλα λόγια, η ακριβή προμήθεια LNG δεν είναι ένα απομονωμένο ενεργειακό μέγεθος, αλλά μεταφέρεται στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στις βιομηχανικές καταναλώσεις και εν τέλει στα τιμολόγια. Η IEEFA σημειώνει επίσης ότι η μέση χρησιμοποίηση των ελληνικών τερματικών LNG διαμορφώθηκε μόλις στο 41% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η επίδοση αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα σχεδιάζει σημαντική αύξηση της δυναμικότητας επαναεριοποίησης.

Παράλληλα, η έκθεση καταγράφει σειρά νέων σχεδιαζόμενων υποδομών: το Dioriga Gas FSRU στην Κόρινθο, που έλαβε έγκριση για έναρξη λειτουργίας το 2026, το Argo FSRU στον Βόλο με προγραμματισμένη εκκίνηση τον Ιούλιο του 2027, το FSRU της Elpedison στη Θεσσαλονίκη έως το 2029, καθώς και το Thrace FSRU, το οποίο έλαβε περιβαλλοντική έγκριση τον Ιανουάριο του 2026 και θα μπορούσε να λειτουργήσει έως το 2028. Εφόσον όλα τα έργα προχωρήσουν, η ελληνική δυναμικότητα επαναεριοποίησης θα αυξηθεί από 12,5 δισ. κυβικά μέτρα το 2025 σε 33,5 δισ. κυβικά μέτρα το 2030.