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Το Allou! περνά σε νέα εποχή: Πληροφορίες για εμπλοκή εταιρείας του ομίλου Μαρινάκη
Επιχειρήσεις
16:10 - 15 Ιουλ 2026

Το Allou! περνά σε νέα εποχή: Πληροφορίες για εμπλοκή εταιρείας του ομίλου Μαρινάκη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ολοκλήρωσε τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης του χώρου όπου λειτουργούσε επί χρόνια το Allou! Fun Park, διασφαλίζοντας την πλήρη εξόφληση των οικονομικών του απαιτήσεων και ανοίγοντας τον δρόμο για νέα επενδυτική αξιοποίηση της έκτασης.

«Allou αλλά όχι… αλλού, αφού ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης του χώρου, όπου επί σειρά ετών λειτουργούσε το Allou! Fun Park, διασφαλίζοντας αφενός την πλήρη ικανοποίηση των οικονομικών του απαιτήσεων και αφετέρου τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια νέα αναπτυξιακή πορεία ενός εμβληματικού χώρου της πόλης» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση του ο Δήμος, καθοριστική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, αποτέλεσε η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση όλων των οφειλών προς τον Δήμο, γεγονός που διασφάλισε πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών.

Με τη νέα συμφωνία και την ανάληψη της μίσθωσης από έναν ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο, δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση και επαναξιοποίηση του χώρου.

Ο σχεδιασμός που παρουσιάστηκε προβλέπει δημιουργία σύγχρονων υποδομών και ανάπτυξη νέων χρήσεων, με στόχο την εκ νέου διαμόρφωση ενός σύγχρονου, υπερτοπικού πόλου πολιτισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και αθλητισμού, σύμφωνα με το πνεύμα και τον σκοπό της μίσθωσης.

Η νέα επενδυτική προοπτική εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, στην προσέλκυση επισκεπτών από ολόκληρη την Αττική, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και, κυρίως, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει έμπρακτα ότι η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας μπορεί να συνδυάζει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, με την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης.

Η συμφωνία διασφαλίζει πλήρως τόσο τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου όσο και τη μακροχρόνια αξιοποίηση ενός χώρου με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, δημιουργώντας συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των δημοτών.

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των δημοτών μας. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία συμφωνία χωρίς την πλήρη εξόφληση όλων των οφειλών προς τον Δήμο, κάτι που πλέον έχει επιτευχθεί.

Ταυτόχρονα, εξασφαλίσαμε ότι ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Νίκαια και τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, γνωστός σε όλους ως Allou! Fun Park, δεν θα οδηγηθεί σε μαρασμό, αλλά αποκτά μια νέα προοπτική μέσα από ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο.

Οι νέες επενδύσεις που προγραμματίζονται μπορούν να μετατρέψουν τον χώρο σε ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή,να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Η περιοχή αλλάζει, αναβαθμίζεται και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Για εμάς, η δημοτική περιουσία δεν αποτελεί απλώς ένα περιουσιακό στοιχείο. Είναι εργαλείο ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για την κοινωνία.

Με υπευθυνότητα, διαφάνεια και στρατηγικό σχεδιασμό εργαζόμαστε ώστε κάθε δημοτική υποδομή να αξιοποιείται με τρόπο που αποφέρει οφέλη στους δημότες, στην τοπική αγορά και στις επόμενες γενιές.»

{https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122291947340196571&set=a.122094208574196571&type=3&ref=embed_post}

Σε νεότερη ανάρτηση του στο Facebook ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη αναφέρει: «Το Allou! αποκτά νέα προοπτική για την πόλη μας

Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της δημοτικής μας περιουσίας και την αναπτυξιακή πορεία της πόλης μας. ?

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης του χώρου όπου επί σειρά ετών λειτουργούσε το Allou! Fun Park, διασφαλίζοντας πλήρως τις οικονομικές απαιτήσεις του Δήμου και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα επενδυτική προοπτική. ✅

Ο συγκεκριμένος χώρος αποκτά νέα δυναμική μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης. Η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και νέων χρήσεων, με στόχο ο χώρος να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο πόλο πολιτισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. ??⚽

Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας αποτελεί για εμάς εργαλείο ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για την κοινωνία. Με υπευθυνότητα, διαφάνεια και στρατηγικό σχεδιασμό προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για την πόλη μας.

Η περιοχή μας αλλάζει, αναβαθμίζεται και αποκτά νέες προοπτικές. Συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα για τη Νίκαια και τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη».

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η More πίσω από το Allou

Σύμφωνα με το aftodioikisi.gr, το Allou Fun Park περνάει στα χέρια του εφοπλιστή και επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά την επίτευξη της συμφωνίας που ανακοινώθηκε ανάμεσα στο δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και «ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο» για μια «νέα αναπτυξιακή πορεία» του συγκεκριμένου χώρου.

Όπως τονίζει, σύμφωνα με έγκυρες πήγες, που μίλησαν στο aftodioikisi.gr, ο ισχυρός επιχειρηματικός όμιλος είναι η εταιρεία More (πρώην Viva Ticket, Viva), το πλειοψηφικό πακέτο της οποίας πέρασε πρόσφατα στην Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, η ενοικίαση του συγκεκριμένου χώρου 26.000 τ.μ, από την εταιρεία «More», ανοίγει το δρόμο για την αξιοποίηση του σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

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