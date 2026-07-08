Ευάγγελος Μαρινάκης για Ορμούζ: Έχοντας διόδια, δεν χρειάζεται να πληρώσεις για τον κίνδυνο πολέμου

Τον κομβικό ρόλο της παγκόσμιας ναυτιλίας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων ανέδειξε ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading, Ευάγγελος Μαρινάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η διεθνής ναυτιλία έχει κληθεί να αντιμετωπίσει μέσα στην τελευταία εξαετία μια σειρά από πρωτοφανείς προκλήσεις, οι οποίες έχουν μεταβάλει σημαντικά το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο κλάδος.

Όπως ανέφερε, η πανδημία του κορωνοϊού, οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, δημιούργησαν ένα νέο τοπίο για τη διεθνή ναυτιλία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξελίξεις αυτές ανέδειξαν ακόμη περισσότερο τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταφοράς ενεργειακών φορτίων, καθώς η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ασφαλή και απρόσκοπτη διακίνηση ενέργειας.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη ανάγκη για ενέργεια λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι η νέα τεχνολογική εποχή δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για ενεργειακούς πόρους.

Ο πρόεδρος της Capital Maritime & Trading υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα των ναυτιλιακών εταιρειών παραμένει η προστασία των πληρωμάτων και η διασφάλιση της ομαλής μεταφοράς των εμπορευμάτων σε όλες τις θαλάσσιες διαδρομές.

Όπως τόνισε, η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού γεωπολιτικού κινδύνου.

Η πρόταση για διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενος στην πρότασή του για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, ο Ευάγγελος Μαρινάκης εξήγησε ότι η ιδέα αυτή έχει ήδη παρουσιαστεί τόσο στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων όσο και προς την ελληνική κυβέρνηση, ενώ, όπως ανέφερε, έχει μεταφερθεί και στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μηχανισμός αποκλιμάκωσης, μειώνοντας το κόστος που προκαλούν τα υψηλά ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και παράλληλα διατηρώντας ανοικτή τη θαλάσσια εμπορική οδό.

«Τώρα και για μια σειρά ετών πληρώναμε αρκετά είτε υπήρχε πόλεμος είτε όχι λόγω του κινδύνου που έχει το εμπόριο στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για τη διέλευση από την περιοχή μπορούν να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

«Τα ασφάλιστρα είναι μεταξύ 1, 2 και 3 εκατ. ευρώ, είναι σημαντική δαπάνη», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι ένα σύστημα διοδίων θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης του κόστους.

«Έχοντας διόδια, δεν χρειάζεται να πληρώσεις για τον κίνδυνο πολέμου», ανέφερε.

«Οι ηγέτες θα έχουν χρόνο για πολιτικές λύσεις»

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο στις κυβερνήσεις ώστε να αναζητήσουν διπλωματικές λύσεις, χωρίς να διαταράσσεται η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

«Όταν έχουμε ελεύθερη πλοήγηση μπορεί να υπάρχουν πόλεμοι επί σειρά ετών χωρίς να υπάρχει καμία συνέχεια για την παγκόσμια οικονομία και έτσι οι ηγέτες έχουν αρκετό χρόνο για να διασφαλίσουν ότι θα έχουν συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η ναυτιλία θα συνεχίσει να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας για το διεθνές εμπόριο, καθώς καλείται να ανταποκριθεί σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων και ενεργειακών αναγκών.