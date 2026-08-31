H&M: Η Χρύσα Ταβουλτζίδου αναλαμβάνει ως General Manager για το Sales Market Greece

Η H&M ανακοινώνει ότι η Χρύσα Ταβουλτζίδου αναλαμβάνει ως General Manager για το Sales Market Greece, έχοντας υπό την ευθύνη της τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας και του Κοσόβου, με έδρα την Αθήνα.

Με περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας στην H&M, η Χρύσα Ταβουλτζίδου έχει αναλάβει διαδοχικά ηγετικούς ρόλους σε διαφορετικές λειτουργίες και αγορές, αποκτώντας ευρεία γνώση και σημαντική εμπειρία στον οργανισμό. Τα τελευταία δύο χρόνια, κατείχε τη θέση της RegionalHeadofHR για το RegionEastEurope, με αρμοδιότητες που εκτείνονταν σε 21 χώρες.

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της στην H&M στην Ελλάδα, επιστρέφει πλέον στην αγορά όπου έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στην εταιρεία, αναλαμβάνοντας τη νέα της θέση με βαθιά γνώση της λειτουργίας, της κουλτούρας και των αξιών της H&M.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, έχει ξεχωρίσει για τη στρατηγική της προσέγγιση και την έμφαση που δίνει στην ανάπτυξη των ανθρώπων και των ομάδων, με τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη να αποτελούν βασικά στοιχεία της ηγετικής της φιλοσοφίας.

«Η επιστροφή μου στην Ελλάδα, όπου ξεκίνησε η διαδρομή μου στην H&M πριν από 17 χρόνια, κάνει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα ξεχωριστή για μένα. Ανυπομονώ, μαζί με τις ομάδες μας, να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την H&M στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τους πελάτες μας. Στόχος είναι να δημιουργούμε εμπειρίες που τους εμπνέουν και να προσφέρουμε μόδα και ποιότητα στην καλύτερη τιμή, με βιώσιμο τρόπο», δήλωσε η Χρύσα Ταβουλτζίδου.