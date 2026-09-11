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«Καμπανάκι» για τη γαλλική οικονομία – Μοσκοβισί: Δεν θα γίνουμε Ελλάδα
Ειδήσεις
15:33 - 11 Σεπ 2026

«Καμπανάκι» για τη γαλλική οικονομία – Μοσκοβισί: Δεν θα γίνουμε Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ασθενής αναμένεται η ανάπτυξη το 2026 στη Γαλλία (0,5%), με τον υπουργό  Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία. Ανάλογες δηλώσεις ήρθαν και από τον πρώην Επίτροπο και Υπουργό Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος έκανε και μία ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα.  

Ο Λεσκίρ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα (11/9) στο Παρίσι, δήλωσε ότι οι οικονομικές αβεβαιότητες ουδέποτε υπήρξαν τόσο μεγάλες, τόσο στο διεθνές όσο και στο εθνικό επίπεδο. Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις ο Γάλλος Υπουργός έκανε λόγο, με αφορμή την ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ, για «γεωπολιτικό σοκ» και για «κρίση που δεν φαίνεται να τελειώνει».

Υπογράμμισε ότι τα επιτόκια δανεισμού της Γαλλίας βρίσκονται στο 4,4% με αποτέλεσμα να απαιτούνται περίπου 65 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, ποσό μεγαλύτερο από τις ετήσιες κρατικές δαπάνες της Γαλλίας που αφορούν τους τομείς της παιδείας και της άμυνας.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι η Γαλλία δεν έχει πρόβλημα δανεισμού και ότι οι διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται τα κρατικά ομόλογα.

Ο Γάλλος Υπουργός προέβλεψε ότι το 2027 η οικονομική ανάπτυξη στη Γαλλία θα ανέβει στο 1%, υπό τον όρο ότι θα μειωθούν οι διεθνείς αβεβαιότητες, όπως είπε.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό δήλωσε ότι το 2026 θα κλείσει στο 2,1% και το 2027 θα μειωθεί στο 1,8%, ενώ σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας είπε ότι θα είναι μεγαλύτερο του 5% του ΑΕΠ για το 2026.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Πιέρ Μοσκοβισί σκιαγράφησε με μελανά χρώματα την εικόνα της γαλλικής οικονομίας διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι «η Γαλλία δεν θα γίνει Ελλάδα». Και αυτό διότι όπως είπε η Γαλλία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στάσης πληρωμών και αφερεγγυότητας.

«Έχουμε μία εκτεταμένη εθνική αγορά, ένα στέρεο κράτος και μια υπογραφή που μετράει. Θα συνεχίσουν να μας δανείζουν και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος μείζονος σημασίας», είπε ο Μοσκοβισί.

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