Ryanair: Πτώση 34% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

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Η Ryanair Holdings plc ανακοίνωσε σήμερα (20 Ιουλίου) ότι τα καθαρά κέρδη (PAT) του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε 538 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 34% σε σχέση με τα 820 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η υποχώρηση των κερδών αποδίδεται κυρίως στην άνοδο της τιμής των καυσίμων αεροσκαφών που δεν είχαν αντισταθμιστεί μέσω hedging (20% των αναγκών της εταιρείας), καθώς και στη μείωση των ναύλων κατά 6%. Η Ryanair αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή επηρεάστηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά και από το γεγονός ότι μέρος των διακοπών του Πάσχα είχε μεταφερθεί στο περσινό τέταρτο τρίμηνο.

Βασικά στοιχεία α’ τριμήνου:

Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6%, φτάνοντας τα 61,3 εκατ. επιβάτες. Τα έσοδα ανά επιβάτη μειώθηκαν κατά 5%, καθώς η μέση τιμή εισιτηρίου υποχώρησε κατά 6%, ενώ τα πρόσθετα έσοδα παρέμειναν σταθερά. Το κόστος ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 5%, καθώς οι τιμές των καυσίμων που δεν είχαν αντισταθμιστεί διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 150 δολάρια το βαρέλι. Για το οικονομικό έτος 2027, το 80% των αναγκών καυσίμων είναι ήδη αντισταθμισμένο σε τιμή περίπου 67 δολάρια/βαρέλι. Για το οικονομικό έτος 2028, η εταιρεία έχει ήδη καλύψει μέσω hedging το 15% των αναγκών της σε τιμή περίπου 85 δολάρια/βαρέλι. Δημιουργήθηκαν τρεις νέες βάσεις σε Ραμπάτ, Τίρανα και Τράπανι, ενώ προστέθηκαν 130 νέα δρομολόγια για τη θερινή περίοδο του 2026. Τον Μάιο αποπληρώθηκε το τελευταίο ομόλογο ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο όμιλος να είναι πλέον χωρίς χρέος.

O’Leary: «Η Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα επηρέασαν τη ζήτηση»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, δήλωσε ότι τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% στα 4,38 δισ. ευρώ.

Τα προγραμματισμένα έσοδα μειώθηκαν κατά 1%, στα 2,91 δισ. ευρώ, καθώς η αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 6% συνοδεύτηκε από πτώση των ναύλων κατά 6%.

Όπως ανέφερε, οι τιμές των εισιτηρίων χρειάστηκαν ενίσχυση λόγω:

της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, των ανησυχιών για πιθανές ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη, της οικονομικής αβεβαιότητας, και των καθυστερημένων κρατήσεων.

Τα έσοδα από πρόσθετες υπηρεσίες αυξήθηκαν παράλληλα με την κίνηση, φτάνοντας τα 1,47 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κόστη αυξήθηκαν κατά 11% στα 3,81 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μεγάλης ανόδου στο κόστος καυσίμων που δεν είχε καλυφθεί μέσω αντιστάθμισης.

Ο Ο’Λίρι τόνισε ότι η πολιτική hedging της εταιρείας προσφέρει προστασία απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου και ενισχύει το πλεονέκτημα κόστους της Ryanair έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών της.

Ισχυρή οικονομική θέση και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι διαθέτει ισχυρό ισολογισμό, με στόλο 620 αεροσκαφών Boeing 737 χωρίς βάρη, πιστοληπτική αξιολόγηση BBB+ και σημαντική ρευστότητα.

Στις 30 Ιουνίου, τα διαθέσιμα μετρητά ξεπερνούσαν τα 2,8 δισ. ευρώ, μετά από:

αποπληρωμές χρέους ύψους 1,3 δισ. ευρώ, επενδύσεις κεφαλαίου ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Ryanair έχει ολοκληρώσει περίπου το 90% του προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 750 εκατ. ευρώ, έχοντας αγοράσει και ακυρώσει περισσότερες από 25 εκατ. μετοχές με μέση τιμή 26,35 ευρώ ανά μετοχή.

Οι βασικές προτεραιότητες χρηματοδότησης για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνουν:

επενδύσεις για τα αεροσκάφη Boeing MAX-10, επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μέσω μερισμάτων, ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς, αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων στα 4 δισ. ευρώ.

Ανάπτυξη στόλου και νέα δρομολόγια

Ο στόλος της Ryanair αριθμεί πλέον 647 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των 210 Boeing 737-8200 “Gamechanger”.

Η εταιρεία διατηρεί τον στόχο για αύξηση της κίνησης κατά 4% το οικονομικό έτος 2027, φτάνοντας τους 216 εκατ. επιβάτες.

Η Boeing αναμένει την πιστοποίηση του MAX-10 στα τέλη του καλοκαιριού του 2026, με την παράδοση των πρώτων 15 αεροσκαφών στη Ryanair να προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2027.

Συνολικά, η εταιρεία αναμένει να παραλάβει 300 αεροσκάφη MAX-10 έως τον Μάρτιο του 2034, τα οποία προσφέρουν:

20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 20% περισσότερες θέσεις.

Προοπτικές: Επιφυλακτική η Ryanair για το 2027

Η εταιρεία διατηρεί τον στόχο αύξησης της κίνησης κατά 4% στα 216 εκατ. επιβάτες, ωστόσο προειδοποιεί ότι τα κέρδη παραμένουν ευάλωτα σε εξωτερικούς παράγοντες.

Η Ryanair σημειώνει ότι:

οι τιμές των καυσίμων, η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι μακροοικονομικές πιέσεις, και οι απεργίες ή δυσλειτουργίες στον ευρωπαϊκό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τελική επίδοση του οικονομικού έτους.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι, παρά τη βελτίωση των κρατήσεων το τελευταίο διάστημα, το περιβάλλον παραμένει αβέβαιο και δηλώνει ότι είναι «πολύ νωρίς» για να δώσει πρόβλεψη για τα τελικά καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2027.