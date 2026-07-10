Ryanair: Η επίσημη απάντηση για το περιστατικό με το παράθυρο – Τι αναφέρει η εταιρεία

Η Ryanair τοποθετήθηκε επίσημα με ανακοίνωση της για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/7) σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, η οποία επέστρεψε προληπτικά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγη ώρα μετά την απογείωσή της.

Στην ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκε αποκόλληση παραθύρου κατά τη διάρκεια της πτήσης, γεγονός που οδήγησε το πλήρωμα στην απόφαση να επιστρέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τη Ryanair, ένας επιβάτης εξετάστηκε από ιατρικό προσωπικό για προληπτικούς λόγους, ενώ η εταιρεία μερίμνησε για την άμεση αντικατάσταση του αεροσκάφους, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους με νέα πτήση.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι εφαρμόστηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, εκφράζοντας παράλληλα τη συγγνώμη της προς τους επιβάτες για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ryanair:

«Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».