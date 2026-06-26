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Τέλος στις έξτρα χρεώσεις της Ryanair: Δωρεάν θέσεις δίπλα στα παιδιά για όλους τους γονείς
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21:00 - 26 Ιουν 2026

Τέλος στις έξτρα χρεώσεις της Ryanair: Δωρεάν θέσεις δίπλα στα παιδιά για όλους τους γονείς

Reporter.gr Newsroom
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Πώς θα εξασφαλίσετε δωρεάν συνεχόμενες θέσεις με τα παιδιά σας στο check-in.

Μετά από έντονες πιέσεις και την επίσημη έναρξη έρευνας από τις αρχές, η Ryanair αναγκάζεται να αλλάξει την πολυσυζητημένη πολιτική της για τις θέσεις, επιτρέποντας πλέον στους γονείς να κάθονται δίπλα στα μικρά παιδιά τους χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Μέχρι πρότινος, η ιρλανδική low-cost αεροπορική εταιρεία υποχρέωνε τουλάχιστον έναν ενήλικα ανά κράτηση να πληρώσει για «κρατημένη θέση» (με το κόστος να αγγίζει συνήθως τις 8 λίρες ανά διαδρομή), ώστε να εξασφαλίσει ότι έως και τέσσερα παιδιά της οικογένειας θα κάθονταν δίπλα του δωρεάν.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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