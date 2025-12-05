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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Όγδοη περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου 2021
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11:17 - 05 Δεκ 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Όγδοη περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου 2021

Reporter.gr Newsroom
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Τις λεπτομέρειες για την όγδοη περίοδο εκτοκισμού του από 2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα με τους όρους του από 14 Δεκεμβρίου 2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού από 16.06.2025 έως 15.12.2025 είναι η Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 8ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 8η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.488.333,33 €, ήτοι ποσό 11,6277777777 € ανά ομολογία το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,30% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 300.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

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