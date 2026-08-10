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SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης
Επιχειρήσεις
15:48 - 10 Αυγ 2026

SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Reporter.gr Newsroom
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Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή της ακαδημαϊκής και τεχνολογικής κοινότητας ολοκληρώθηκε το SkyImpact Challenge, το πρόγραμμα επιτάχυνσης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ), με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας στους τομείς των αερομεταφορών και των κρίσιμων υποδομών.

Η τελετή βράβευσης των τριών νικητριών ομάδων πραγματοποιήθηκε, προ ημερών, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσία εκπροσώπων φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και στελεχών του ΔΑΗΚ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι προτάσεις δέκα ομάδων, οι οποίες ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία τους, την τεχνολογική τους ωριμότητα, αλλά και την αξία που δύνανται να προσθέσουν στη λειτουργία μια κρίσιμης υποδομής, όπως αυτή του νέου αεροδρομίου.

Τις πρώτες τρεις θέσεις κατέλαβαν οι ακόλουθες ομάδες:

1η θέση –TLScope (Κρήτη)

  • Πρόταση: Ανίχνευση κακόβουλης δραστηριότητας σε κρίσιμες υποδομές σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Μέλη ομάδας: Ευαγγελία Παπαδογιαννάκη, Σωτήρης Ιωαννίδης, Μάνος Μιχαλοδημητράκης και Γιάννης Λάμπρου.

2η θέση –SigniVoice (Αθήνα)

  • Πρόταση: Μετάφραση Νοηματικής Γλώσσας σε προφορικό λόγο μέσω AI avatar.
  • Μέλη ομάδας: Διονύσης Χονδρός, Δημοσθένης Μύρκος, Νικόλας Μαργαρώνης, Στέλιος Νικολακάκης, Γιάννης Αποστολάκης και Κώστας Κατσούλας.

3η θέση Door-to-Gate (Πάτρα)

  • Πρόταση: Ολοκληρωμένη υπηρεσία απομακρυσμένης παράδοσης και μεταφοράς αποσκευών από το σπίτι έως την πύλη επιβίβασης.
  • Μέλη ομάδας: Ελένη Παρασκευή Παράσχη, Ευαγγελία Παντελάκη, Δημήτρης Ζοπουνίδης, Μανώλης Καραχάλιος και Κωνσταντίνος Μάλαγας.

Ο Chief Executive Officer του ΔΑΗΚ, κ. Νίκος Αναστασίου, δήλωσε ότι:

«Σήμερα κάνουμε ένα από τα πολλά βήματα που έχουμε σχεδιάσει, προκειμένου να καταστήσουμε το νέο αεροδρόμιο κάτι πολύ περισσότερο από ένα αεροδρόμιο. Να δημιουργήσουμε ένα μοχλό ανάπτυξης για την Κρήτη. Η τελετή βράβευσης του SkyImpact Challenge ολοκληρώνει ένα επιτυχημένο πρώτο βήμα ανάδειξης της δυναμικής της νέας γενιάς και στην ικανότητά της να παράγει λύσεις προστιθέμενης αξίας για τον κλάδο των αερομεταφορών και των κρίσιμων υποδομών.

Οι συνέργειες του Νέου Αεροδρομίου με την πανεπιστημιακή κοινότητα της Κρήτης, η οποία έχει επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο, αλλά και με τις νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της καινοτομίας, αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο της ΔΑΗΚ. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν σταματάει εδώ, καθώς θα υπάρξουν μια σειρά από επόμενα στάδια ωρίμανσης όχι μόνο για τις ιδέες που βραβεύτηκαν αλλά για τις περισσότερες από τις ιδέες που μπήκαν στην διαδικασία της επιτάχυνσης.»

Το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης ευχαριστεί θερμά όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τους συνεργάτες, τους ακαδημαϊκούς, τους καθοδηγητές, καθώς και την εταιρία Bizrupt για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης.

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