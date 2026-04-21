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Η Quality &amp; Reliability A.E. αναλαμβάνει την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΚΔΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
10:24 - 21 Απρ 2026

Η Quality & Reliability A.E. αναλαμβάνει την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΚΔΔΑ

Reporter.gr Newsroom
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H εταιρεία Quality & Reliability A.E. (QnR) υπέγραψε σύμβαση ύψους 1.138.816,00€ με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)  για την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματός του, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.

Η σύμβαση εντάσσεται στο έργο «SUB4. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο της Δράσης 16972 – Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στόχος του έργου είναι ο τεχνολογικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του ΟΠΣ του ΕΚΔΔΑ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των διαδικασιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής δεδομένων και των διαδικασιών του ΟΠΣ
  • Βελτίωση της εμπειρίας χρήστη (UX) και εκσυγχρονισμό των διεπαφών του συστήματος
  • Υλοποίηση υποσυστήματος αναφορών και εργαλείων επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence)
  • Δημιουργία Data Warehouse για προηγμένες αναλύσεις
  • Ανάπτυξη προσωποποιημένου portal για τις υπηρεσίες του ΕΚΔΔΑ
  • Ανάπτυξη mobile εφαρμογής “myEKDDA” για πρόσβαση χρηστών σε υπηρεσίες και πληροφορίες
  • Διασύνδεση με κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, όπως το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και τα συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας
  • Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης χρηστών, πιλοτικής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.

Με την υλοποίηση του έργου, το ΕΚΔΔΑ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ψηφιακή του λειτουργία και την επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Η Quality & Reliability A.E. επιβεβαιώνει τη θέση της ως αξιόπιστου συνεργάτη στην υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για τον δημόσιο τομέα.

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