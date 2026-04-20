Αντιφάσεις Τραμπ σε... λούπα για συμφωνία ή καταστροφή του Ιράν - Σκωτσέζικο ντους στις αγορές

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά τη Δευτέρα το Ιράν με συντριπτική στρατιωτική επίθεση, αν δεν συμφωνήσει σε ειρήνη, λέγοντας ότι «πολλές βόμβες θα αρχίσουν να πέφτουν» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν λήξει μια εύθραυστη εκεχειρία με την Τεχεράνη το βράδυ της Τρίτης.

Η τελευταία απειλή, που έγινε σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο του PBS News, ήρθε τη στιγμή που οι πληροφορίες σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, γίνονται όλο και πιο ασαφείς.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ επανέλαβε τη σκληρή πολεμική ρητορική του, η οποία είχε κλιμακωθεί πριν από δύο εβδομάδες, πριν επιτευχθεί η εύθραυστη εκεχειρία που τώρα λήγει. Σε τηλεφωνικές συνομιλίες με δημοσιογράφους τις τελευταίες δύο ημέρες, ο Τραμπ ταλαντεύτηκε μεταξύ πολεμοχαρούς στάσης και ασαφών δηλώσεων σχετικά με την πορεία των περαιτέρω ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η απειλή της Δευτέρας για περισσότερους βομβαρδισμούς ακολούθησε δήλωση της Κυριακής το πρωί σε δημοσιογράφο του Fox News ότι «ολόκληρη η χώρα θα τιναχτεί στον αέρα» και ότι, αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει συμφωνία, γέφυρες και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν θα αποτελέσουν στόχο αυτών των επιθέσεων.

Υπήρξε βέβαια και μία αισιόδοξη δήλωση ότι η συμφωνία είναι θέμα ωρών, που δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Οι απειλές αυξάνουν την ένταση με το Ιράν, την ώρα που μια αμερικανική αντιπροσωπεία ετοιμάζεται να ταξιδέψει ξανά στο Πακιστάν για έναν πιθανό δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η αντιπροσωπεία «σχεδιάζει να ταξιδέψει σύντομα στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος στο CNBC το πρωί της Δευτέρας, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της αποστολής.

Η πληροφορία αυτή, που υποδηλώνει ότι η αντιπροσωπεία δεν έχει ακόμη αναχωρήσει, ήρθε αφού ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο της New York Post το πρωί της Δευτέρας ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι «πηγαίνουν ήδη».

Οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις διάρκειας 21 ωρών.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε στη New York Post ότι οι ίδιοι τρεις αξιωματούχοι συμμετέχουν και στη δεύτερη αποστολή.

Δεν ήταν άμεσα σαφές, όμως, αν το Ιράν έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει σε περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν σχέδια συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, οι New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, μετέδωσαν αργότερα τη Δευτέρα ότι αντιπροσωπεία από την Τεχεράνη σχεδιάζει να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη για συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Μόνη βεβαιότητα είναι αβεβαιότητα και η σύγχυση που προκαλεί ο Τραμπ που κάνει συνεχώς δηλώσεις και αναρτήσεις που σε πολλές περιπτώσεις δεν επιβεβαιώνεται ή είναι αντικρουόμενες η μία με την άλλη.

Μπερδεμένες και οι αγορές

Αυτή η σύγχυση αποτυπώνεται και στις αγορές που εμφανώς θέλουν να πιστέψουν στις αισιόδοξες δηλώσεις Τραμπ, αλλά τελικά απογοητεύονται.

Η αισιοδοξία των επενδυτών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Κόλπο βοήθησε τις μετοχές να ανέβουν από τότε που συμφωνήθηκε μια δίμηνη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στις 7 Απριλίου. Η ανακοίνωση της Τεχεράνης την Παρασκευή ότι το στενό ήταν ανοιχτό για τη ναυτιλία πυροδότησε μια ισχυρή αντίδραση της αγοράς.

Ο S&P 500 κέρδισε 4,5% την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 6,8%. Ο τελευταίος κατέγραψε επίσης την 13η συνεχόμενη νικηφόρα συνεδρίαση την Παρασκευή, ισοφαρίζοντας ένα σερί που δεν είχε παρατηρηθεί από το 1992.

Ωστόσο, οι παγκόσμιες αγορές μετοχών υποχώρησαν τη Δευτέρα, αντιστρέφοντας την πορεία τους καθώς η κυκλοφορία στο στενό σταμάτησε για άλλη μια φορά.

Η εύθραυστη εκεχειρία πρόκειται να λήξει την Τρίτη και ορισμένοι στρατηγικοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι οι επενδυτές κινδυνεύουν να παρερμηνεύσουν τον τρόπο με τον οποίο τα νέα για τη σύγκρουση αντικατοπτρίζονται στις κινήσεις της αγοράς.

Ο Ματ Γκέρτκεν, επικεφαλής γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής στην BCA Research, δήλωσε ότι οι επενδυτές έχουν προσαρμοστεί ώστε να ανταποκριθούν στις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς από την «ημέρα της απελευθέρωσής» του πέρυσι, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο Τραμπ δεν έχει τον πλήρη έλεγχο των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.

Πρόσθεσε ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα έχουν «αρκετά μακροχρόνιες επιπτώσεις» στην παγκόσμια οικονομία και τις αγορές.

Ο Gertken της BCA δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ, του οποίου το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει έτος εκλογών, δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν - έναν από τους βασικούς πολεμικούς στόχους του Λευκού Οίκου.

«Σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών, οι επενδυτές θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν σοβαρά - δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν για την κρίση», πρόσθεσε.

Η Deutsche Bank προέτρεψε επίσης για προσοχή σε σημείωμά της τη Δευτέρα.





