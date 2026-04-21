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Χρηματιστήριο: Κρατάει τα κέρδη του μήνα (ΓΔ +9.43% τον Απρίλιο), παρά το μεσανατολικό roller coaster
Σχόλια Αγοράς
10:17 - 21 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Κρατάει τα κέρδη του μήνα (ΓΔ +9.43% τον Απρίλιο), παρά το μεσανατολικό roller coaster

Reporter.gr Newsroom
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Στον αστερισμό των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κινείται το Euronext Athens, με τον ΓΔ να υποχωρεί σημαντικά χθες (2259 -2.14%) αλλά να κρατάει τα κέρδη του μήνα (ΓΔ +9.43% τον Απρίλιο) και μια ανθεκτική απόδοση από την αρχή του χρόνου (+6.6%).

Σημείο ενδιαφέροντος για τις συνεδριάσεις του Απριλίου η μεγάλη μεταβλητότητα σχεδόν και στις 10 που έχουν μεσολαβήσει, όπου στο 70% των ημερών το τελικό πρόσημο υπερέβη το +- 1.5% αποδεικνύοντας ότι όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν και ιδιαίτερα το καθεστώς ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ θα παραμείνει η αβεβαιότητα και οι μεγάλες εναλλαγές στην επενδυτική ψυχολογία.

Στην χθεσινή συνεδρίαση είχαμε μόλις δύο μετοχές του FTSE με θετικό κλείσιμο (ΕΕΕ & ΜΠΕΛΑ) ενώ παρατηρήθηκε γενικευμένη προσφορά τίτλων τόσο σε τραπεζικές μετοχές, όσο και σε ενεργειακές και διυλιστήρια ειδικά μετά την ανακοίνωση του Κουβέιτ για force majeure στις εξαγωγές πετρελαίου με ταυτόχρονη αδυναμία τήρησης συμβολαίων.

Σε εγχώριες ειδήσεις καταγράφουμε την μεγάλη αύξηση των τουριστικών εισπράξεων του 1ου διμήνου (προ πολέμου όμως στην ΜΑ) κατά +70% στο 1 δις ευρώ και παράλληλα την σημαντική αύξηση στην χορήγηση στεγαστικών δανείων το τρίμηνο του 2026 κάτι που θα τονώσει περαιτέρω και τα έσοδα του τραπεζικού κλάδου.

Παράλληλα συνεχίζονται οι ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών για τα μεγέθη του 2025 ειδικά σε εταιρίες μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης (ΠΛΑΘ, ΙΝΛΙΦ κα) με θετικό πάντως αποτύπωμα τόσο στις γραμμές κερδοφορίας όσο και στο κομμάτι των διανομών (ακολουθούν QLCO, REALCONS, ΚΡΙ κα), ενώ ξεκίνησε και η ανακοίνωση μεγεθών 1ου τριμήνου 2026 με τον ΣΑΡ να κάνει την αρχή.

Θετικό το κλείσιμο στις ασιατικές αγορές, ενθαρρυντικά τα futures στις ΗΠΑ, ελαφρώς ανοδικό το άνοιγμα στις ευρωπαϊκές αγορές (DAX +0.5%).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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