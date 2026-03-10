Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέο μνημόνιο συνεργασίας με τη Microsoft για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου

Τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Εσωτερικών, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και η εταιρεία Microsoft προχώρησαν σε περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους με την υπογραφή νέου μνημονίου για το έτος 2026.

Σημειώνεται ότι το νέο μνημόνιο έχει ως στόχο την ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων και αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες στη Δημόσια Διοίκηση.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική των δύο υπουργείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου: το υπουργείο Εσωτερικών έχει την αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ συντονίζει και υλοποιεί τις ψηφιακές υποδομές, υπηρεσίες και τεχνολογίες του Δημοσίου.

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στη συνεργασία που ήδη υφίσταται μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Microsoft, μέσω του Προγράμματος GR for Growth, με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και την ευθυγράμμιση με τους εθνικούς στόχους για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030 της ΕΕ.

Μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έχουν υλοποιηθεί μαζικά εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν τόσο βασικές όσο και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

αυτο-αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων στη χρήση λογισμικών γραφείου,

εκπαίδευση σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, Τεχνητής Νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας,

δράσεις ενίσχυσης της ψηφιακής ετοιμότητας στελεχών,

πρακτικές εκπαιδεύσεις στη χρήση εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή διοικητική εργασία.

Συνολικά, έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 9.400 στελέχη του Δημοσίου, με επιτυχείς εξετάσεις που οδήγησαν σε πιστοποιήσεις Microsoft, καλύπτοντας βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες.

Τα προγράμματα αυτά ανταποκρίνονται σε ουσιαστικές ανάγκες των δημοσίων φορέων, βελτιώνοντας την αξιοποίηση των συνδρομητικών αδειών και των ψηφιακών υποδομών που παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το μνημόνιο συνεργασίας για το 2026 προβλέπει τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων αυτών. Συγκεκριμένα:

Το υπουργείο Εσωτερικών θα διασφαλίσει την ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων .

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ θα στηρίξει την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στο πλαίσιο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, αναλαμβάνει την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, μέσα από την πρωτοβουλία Microsoft Civil Servants Academy, που λειτουργεί ως υποστηρικτικός μηχανισμός για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στη Δημόσια Διοίκηση.

Τα προγράμματα που εντάσσονται στο μνημόνιο αναμένεται να ξεκινήσουν εντός Μαρτίου 2026.