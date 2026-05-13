Σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης οι λαϊκές αγορές της Αττικής

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Ανάπτυξης με βασικό αντικείμενο την εφαρμογή των νέων προβλέψεων του Νόμου 5297/2026 που αφορούν τη λειτουργία και την αναδιοργάνωση των λαϊκών αγορών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών, πρόεδροι συλλόγων παραγωγών από όλη τη χώρα, ο πρόεδρος του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, Σταύρος Μελάς, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του αρμόδιου φορέα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δόθηκαν διευκρινίσεις για τις αλλαγές που εισάγει το νέο θεσμικό πλαίσιο, με επίκεντρο τη διαδικασία μετατροπής αδειών και τη νέα κατανομή των θέσεων στις λαϊκές αγορές.

Όπως επισημάνθηκε, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που επιθυμούν να επαναφέρουν ημέρα δραστηριοποίησης την οποία είχαν προηγουμένως διαγράψει, θα μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση προς τη διεύθυνση του φορέα έως και τις 28 Μαΐου 2025.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το ζήτημα της μετατροπής παραγωγικών αδειών σε επαγγελματικές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, σε περίπτωση έγκρισης σχετικής αίτησης, ο πωλητής θα τοποθετείται σε διαθέσιμη επαγγελματική θέση. Εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, θα απαιτείται συμμετοχή σε νέα προκήρυξη, διαδικασία που συνεπάγεται απώλεια των θέσεων που κατείχε μέχρι σήμερα ο ενδιαφερόμενος.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι οι θέσεις που αποδεσμεύονται από τις μετατροπές αδειών θα αποδίδονται σε παραγωγούς, ώστε να διατηρείται η προβλεπόμενη αναλογία 50%-50% μεταξύ παραγωγικών και επαγγελματικών θέσεων σε κάθε λαϊκή αγορά.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου σχεδιασμού, τα σωματεία καλούνται μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών να ολοκληρώσουν τις διαγραμμίσεις στις λαϊκές αγορές της Αττικής, προχωρώντας ταυτόχρονα στην πλήρη καταγραφή των πωλητών ανά θέση, καθώς και των αιτήσεων βελτίωσης που έχουν ήδη κατατεθεί.

Από την πλευρά του φορέα τονίστηκε ότι τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπει ο νέος νόμος είναι αυστηρά και δεσμευτικά, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, προκειμένου η μετάβαση στο νέο καθεστώς λειτουργίας να προχωρήσει ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις.