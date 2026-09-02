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Uber: Καταργεί 3.300 θέσεις εργασίας παγκοσμίως και περιορίζει δραστικά τη διοίκηση
Επιχειρήσεις
15:27 - 02 Σεπ 2026

Uber: Καταργεί 3.300 θέσεις εργασίας παγκοσμίως και περιορίζει δραστικά τη διοίκηση

Reporter.gr Newsroom
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Η Uber Technologies προχωρά στη μεγαλύτερη οργανωτική αναδιάρθρωση των τελευταίων ετών, με την κατάργηση περίπου 3.300 θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Στόχος της κίνησης είναι να περιοριστούν τα επίπεδα διοίκησης, να απλοποιηθεί η λειτουργία της εταιρείας και να διοχετευθούν περισσότερα κεφάλαια στις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες.  

Ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Dara Khosrowshahi, γνωστοποίησε τις αλλαγές μέσω εσωτερικού μηνύματος προς το προσωπικό. Όπως εξήγησε, η ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια οδήγησε στη δημιουργία περισσότερων διοικητικών βαθμίδων, αυξημένων αναγκών συντονισμού και κατακερματισμένων αρμοδιοτήτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οργανωτική δομή που ήταν κατάλληλη όταν η Uber λειτουργούσε σε μικρότερη κλίμακα δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες μιας παγκόσμιας εταιρείας του σημερινού μεγέθους.

Οι περικοπές αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της Uber, ενώ αναμένεται να περιορίσουν κατά περίπου 20% τον αριθμό των στελεχών σε διοικητικές θέσεις. Κάποιοι managers θα μετακινηθούν σε ρόλους χωρίς ευθύνη διοίκησης, ενώ οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στα διευθυντικά στελέχη και θα επηρεάσουν και εργαζομένους χωρίς θέσεις ευθύνης.

Λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερα κεφάλαια για ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η Uber επιδιώκει να αποκτήσει μια πιο ευέλικτη και λιγότερο σύνθετη οργανωτική δομή. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάζει να μειώσει σχεδόν κατά το ήμισυ τις ομάδες που απαρτίζονται από μόλις ένα ή δύο άτομα, ενώ θα περιοριστεί και ο αριθμός των εργαζομένων που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των επτά διοικητικών επιπέδων από τον CEO.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην ενοποίηση βασικών τμημάτων, μεταξύ άλλων στον χώρο των υπηρεσιών delivery. Οι τρεις διαφορετικές ομάδες που είναι υπεύθυνες για τις δραστηριότητες εστιατορίων, λιανικής και υπηρεσιών παράδοσης για τρίτους θα συγχωνευθούν. Με αυτόν τον τρόπο η Uber επιδιώκει να εφαρμόσει ενιαία στρατηγική και να κατανείμει αποτελεσματικότερα τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Η ανακοίνωση είχε θετική επίδραση στη μετοχή της Uber, η οποία στις προσυνεδριακές συναλλαγές κατέγραψε άνοδο έως και 1,7%, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αναδιοργάνωση θα μπορούσε να βελτιώσει την κερδοφορία της εταιρείας.

Περιορίζεται δραστικά η τηλεργασία

Παράλληλα με τις οργανωτικές αλλαγές, η Uber προχωρά σε σημαντική αυστηροποίηση της πολιτικής της για την επιστροφή των εργαζομένων στα γραφεία.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, μόλις περίπου 1% του προσωπικού θα έχει πλέον τη δυνατότητα να εργάζεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που σήμερα εργάζονται από το σπίτι θα πρέπει να επιστρέψουν στις βασικές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η Uber υποστηρίζει ότι η παρουσία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων, να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να συμβάλει σε πιο αποτελεσματική λειτουργία.

Πάνω από $10 δισ. για το στοίχημα των robotaxi

Η αναδιάρθρωση εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Uber για την επόμενη περίοδο ανάπτυξης, με την αυτόνομη οδήγηση να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να επενδύσει περισσότερα από 10 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια σε συνεργασίες που αφορούν υπηρεσίες robotaxi, επιδιώκοντας να εξελιχθεί στην κορυφαία πλατφόρμα κλήσης αυτόνομων οχημάτων.

Ταυτόχρονα, η Uber ανακατευθύνει κεφάλαια προς νέες τεχνολογίες και στρατηγικές συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό έχει επενδύσει στις Avride, Lucid, Nuro και Rivian, ενώ έχει περιορίσει τις συμμετοχές της σε άλλες εταιρείες.

Ο Khosrowshahi υπογράμμισε ότι τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τη νέα οργανωτική δομή θα κατευθυνθούν εκ νέου στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τις τεχνολογίες που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της Uber.

Οι νέες περικοπές προσωπικού ακολουθούν μικρότερης κλίμακας μειώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρονιά στα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών και ανθρώπινου δυναμικού.

Σε αντίθεση με αρκετούς μεγάλους ομίλους τεχνολογίας, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια προχώρησαν σε μαζικές απολύσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν κεφάλαια για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η Uber μέχρι σήμερα είχε αποφύγει μια αντίστοιχης κλίμακας αναδιοργάνωση μετά την πανδημία.

Μετά τις τελευταίες περικοπές, το συνολικό εργατικό δυναμικό της εταιρείας αναμένεται να διαμορφωθεί σε λίγο κάτω από 30.000 εργαζομένους, περίπου στα επίπεδα του 2021.

Παρότι ο Khosrowshahi δεν έκανε άμεση αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, η Uber έχει ήδη επεκτείνει τη χρήση εργαλείων AI, με σκοπό να βελτιώσει τις καθημερινές λειτουργίες της και να περιορίσει το λειτουργικό κόστος.

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