S&P Global Ratings: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook

Η S&P Global Ratings προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ σε «BB» από «BB-», διατηρώντας σταθερή προοπτική, επικαλούμενη τις βελτιωμένες αναπτυξιακές προοπτικές που προκύπτουν από το νέο στρατηγικό σχέδιο του ομίλου για την περίοδο 2026-2030.

Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε και το stand-alone credit profile της εταιρείας σε «bb-» από «b+», επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση του πιστωτικού της προφίλ.

Στην έκθεσή της, η S&P υπογραμμίζει ότι η ΔΕΗ προχωρά σε σημαντική ενίσχυση του επενδυτικού της πλάνου, το οποίο πλέον ανέρχεται σε 24 δισ. ευρώ έως το 2030, έναντι χαμηλότερων προβλέψεων στο προηγούμενο στρατηγικό πλαίσιο. Οι ετήσιες επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου 5 δισ. ευρώ, με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα, την αποθήκευση ενέργειας και την ανάπτυξη data centers στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην πρόσφατη κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 4,5 δισ. ευρώ, η οποία, σύμφωνα με τον οίκο, περιορίζει αισθητά τις πιέσεις στους χρηματοοικονομικούς δείκτες και μειώνει τις ανάγκες για πρόσθετο δανεισμό.

Η S&P εκτιμά ότι οι βασικοί δείκτες μόχλευσης της εταιρείας θα παραμείνουν εντός στόχων, ενώ προβλέπει σταδιακή βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια, υποστηριζόμενη από την ανάπτυξη των ΑΠΕ, την επέκταση των δικτύων και τη δραστηριοποίηση σε νέες αγορές της Ευρώπης.

Θετικά αξιολογείται επίσης η στρατηγική απολιγνιτοποίησης, με τη ΔΕΗ να στοχεύει στην πλήρη έξοδο από τη λιγνιτική παραγωγή έως το τέλος του 2026, καθώς και η αυξανόμενη συμμετοχή ρυθμιζόμενων και πιο σταθερών δραστηριοτήτων στο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμηση ότι η εταιρεία θα υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο χωρίς σημαντικές αποκλίσεις, διατηρώντας παράλληλα υγιείς χρηματοοικονομικούς δείκτες, ενώ η S&P αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβάθμισης εφόσον επιβεβαιωθεί ισχυρότερη ανάπτυξη και βελτίωση της κερδοφορίας.